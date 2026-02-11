Зарков с първи рокади в БСП – Киселова смени Стойнев начело на групата (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нови млади, както и знакови имена се очаква да влязат в Изпълнителното бюро

72 часа след като социалистите си избраха Крум Зарков за нов председател, парламентарната група на левицата осъмна с ново ръководство.

Непартийната Наталия Киселова смени вече бившия зам.-председател на БСП Драгомир Стойнев като шефка на парламентарната група. Тя обясни, че на заседание на депутатите във вторник вечер

Стойнев сам поискал да се оттегли

Стана ясно, че е имало разговор и с новия партиен лидер, но подробности и мотиви не бяха обявени. Стойнев остава зам.-председател на парламента.

Той оглави групата след като предишният председател на БСП Атанас Зафиров стана вицепремиер в кабинета “Желязков”. Стойнев е един от най-дългогодишните червени депутати в момента, Киселова и Петър Кънев са единствените от т.нар. гражданска квота. Доцентката по конституционно право бе председател на парламента 10 месеца, а запознати твърдят, че колегите ѝ в групата я избрали заради

липсата на принадлежност към което и да е от лобитата на БСП

Нови са и зам.-председателите на групата - бившият кмет на Самоков Владимир Георгиев е депутат за първи път, а Марияна Бояджиева е с трети мандат. Те заменят юристката Мая Димитрова и Кирил Добрев, който има дълъг стаж в ръководството и партийното строителство.

Крум Зарков трябва да посочи и ново Изпълнително бюро, но като предшественика си Зафиров ще избира от същите около 180 членове на Националния съвет.

Вероятно ще заложи на някои от младежите, които при избирането му в събота буквално застанаха зад гърба му.

На първа линия бе дъщерята на покойния Димчо Михалевски -

Петя Михалевска. Тя бе депутат за кратко в 46-ото НС и е сред разпознаваемите лица. Също като половинката ѝ - кмета на Дряново Трифон Панчев, който обаче бе в досегашното ръководство.

Зад Зарков бе и евродепутатката Цветелина Пенкова. И тя бе в бюрото на Зафиров, но новият лидер вече намекна, че би дал шанс на хора, които са осъзнали досегашните грешки. Нов мандат в бюрото може да получи и младежкият председател Габриел Вълков, който до последно бе в надпреварата за лидер. Не е ясно кои от “старите” знакови имена ще получат шанс да влязат в екипа на Зарков.

За да се гарантира връзка с местната власт, в бюрото ще попаднат и кметове от БСП. Шанс за това имат Донка Михайлова от Троян, Румен Гунински от Правец. Зарков бе депутат от Русе, където управлява Пенчо Милков.