Първо президентско вето на Йотова: спря орязването на секциите в Турция, САЩ и Великобритания (Обзор)

Президентът Илияна Йотова наложи първото си вето. То е върху промените в Изборния кодекс, с които парламентът наложи ограничение на секциите в страните извън Европейския съюз - могат да са само 20, като в бройката не влизат тези, които ще бъдат открити в посолствата и консулствата. За вето нееднократно я призоваха от ПП-ДБ, а по време на консултациите на “Дондуков” 2 го направиха и от ДПС-НН, и от АПС.

В мотивите си държавният глава пише, че промените възпрепятстват основните избирателни права на българите в страни като САЩ, Канада, Великобритания, Турция и др., а традиционно сънародниците ни в чужбина имат по-голям интерес да участват в изборите.

Йотова цитира и решение на Конституционния съд, според което държавата е длъжна да осигури условия за свободно и безпрепятствено упражняване на избирателните права на всеки гражданин. А с така приетите изменения “умишлено се създават бариери”.

ПП-ДБ, ДПС-НН и АПС имат 80 гласа, към тях се прибавят и четирима независими. От “Величие” и МЕЧ нямат официална позиция, но Радостин Василев обяви, че отново ще са “въздържали се”. Така решаващата дума за това дали ветото ще мине< ще има БСП. След избора на Крум Зарков за лидер социалистите са разделени по темата и все още нямат позиция.