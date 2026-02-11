За МВР - от бивш, но вече отдалечен като Емануил Йорданов до експерт от системата като Емил Ганчев

“Бойко Рашков!”, иска пък Асен Василев

“Ако Бойко Рашков е вътрешен министър, това ще е гаранция (че ще има честни избори) - по негово време имаше най-малко купени гласове." С тези думи лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев лансира за МВР Рашков веднага щом стана ясно, че президентът Йотова се е спряла на Андрей Гюров за служебен премиер. Самият Рашков на няколко пъти и пред различни медии досега е обявявал силно желание да поеме поста.

Всъщност името на доцента, при чието министерстване бе извършен арестът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиара на партията Севдалина Арнаудова, от седмици се върти “в комплект” с това на Гюров. Преди да оглави МВР в кабинета на Кирил Петков, бившият депутат от БСП, а понастоящем - от “Промяната”, бе на поста в служебния кабинет на Стефан Янев. Под негово ръководство бяха организирани два предсрочни вота. На първия победи ИТН, а на втория - ПП. ГЕРБ останаха втори. Тогава бе критикуван, че полицията репресирала избирателите на ДПС и ГЕРБ. Той отговаряше, че подчинените му са действали законно, а купеният и контролиран вот е бил сведен до минимум. Че Рашков е подходящ за поста, твърдят и от “Величие”. Но не звучи логично Йотова, която за краткото време от встъпването на поста успя да върне нормалния тон в българската политика, да рискува със служебен вътрешен министър, който ще предизвика огромно противопоставяне между партиите.

“Придаването на прекалена важност на вътрешния министър като гарант за честен вот е само оправдание за тези, които после губят изборите”, вметна зам.-шефката на депутати от ГЕРБ Деница Сачева в сряда.

По сюжетната линия бивш министър, свързан с десните сили, се спряга и Емануил Йорданов. Според анализатори Гюров ще гледа към човек, който е извън сегашната система, но я познава. Други опонират, че надали към момента някогашният МВР шеф при Иван Костов все още я познава. “Един утвърден юрист. Да го поканят, познава много добре системата и знае кой къде трябва да бъде сложен. Давам идея”, лансира обаче именно него лидерът на ДСБ Атанас Атанасов преди време. “И Бойко Рашков, и Иван Демерджиев имат качества”, добавя той.

Демерджиев, заемал поста в двата кабинета на Гълъб Донев, сам декларира готовност, но такава той има и за участие в проекта на Румен Радев, което прави кандидатурата му неприемлива в сегашния контекст.

Пловдивчанинът Емил Ганчев е име, което се споменава още откакто Йотова стартира разговорите по домовата книга. Бе в МВР като служебен зам.-министър при Стефан Янев. Кариерата му започва в Криминална полиция -Пловдив, после оглавява МВР в Пазарджик, бил е зам.-шеф на Бюрото по защита при главния прокурор, последно бе служител в КПКОНПИ.