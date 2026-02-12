Няколко години след като покори най-високия връх в Западна Европа, Андрей Гюров изкачва и своя политически Монблан

Преди няколко години Андрей Гюров изкачи най-високия връх в Западна Европа - Монблан. При това за един ден, а не за 3, както се прави обикновено за аклиматизация, защото имал само един прозорец заради лошо време - при -20°С и с вятър.

При почти толкова екстремни условия Гюров днес се изкачва на своя политически Монблан - ще е новият служебен премиер, който трябва да проведе честни избори в условия на силно политическо напрежение и на високи обществени очаквания след големите протести в края на миналата година. И паралелно правителството му да подготви наново първия за страната ни бюджет в евро, който да бъде приет от парламента.

Умерен, човек на действието, а не на приказките и водещ се от разума, а не от емоциите. Така описват Андрей Гюров тези, които го познават.

Може би и затова остава недобре познат на широката публика, въпреки че е в политиката от 5 години. Не е по приказките и избягва камери, ако не е наложително. Но по ирония в последната година името му нашумя медийно заради скандалите и делата около зам.-шефския пост в БНБ.

През 2021 г. Гюров скочи директно в дълбокото на политиката. След обаждане от Кирил Петков се присъединява към екипа на “Продължаваме промяната”. На Петков го препоръчали негови студенти.

Не казва веднага “да”

на предложението да е кандидат за депутат, трябвало първо да го обсъди със семейния съвет. Съпругата му и синовете им Александър и Владимир го подкрепят и той приел. По-късно споделя, че винаги е имал активна гражданска позиция, но никога не си е представял да участва реално в политиката.

Още в първия му ден в 47-ото НС бе избран за председател на най-голямата група - на ПП. За човек, досега само наблюдател на политическите процеси, това е предизвикателство и голяма отговорност. На него се падна тежестта да крепи правителството “Петков”, осигурявайки му стабилно парламентарно мнозинство в иначе доста нестабилните отношения между партньорите в четворната коалиция (ПП, ДБ, ИТН и БСП).

Като дългогодишен преподавател обаче има опит и знаеше, че най-добрите решения се намират в диалог, независимо дали става въпрос за студенти, или за колеги. И въпреки това

се оказа точно един от “камъните”, допринесли за обръщането на колата

на управляващите - когато се кандидатира за управител на БНБ в конкуренция с Любомир Каримански, издигнат от хората на Слави Трифонов.

Накрая влезе в БНБ, но като подуправител. През 2024 г. Управителният съвет на централния трезор го освободи, тъй като "не отговаря на изискванията" за длъжността. Това стана след сигнал на антикорупционната комисия, че Гюров забавил излизането си от неправителствени организации.

Той бе отстранен от длъжност, но не и от поста. Обжалва пред ВАС, а върховните съдии пратиха казуса в Съда на ЕС. "На изслушването пред съда в Люксембург получих много категорична подкрепа от становищата на ЕЦБ и ЕК, в този смисъл нямам никакви морални проблеми да приема позицията", обясни самият Гюров след срещата с президента преди десетина дни, когато даде съгласието си да е служебен премиер.

Кой е Андрей Гюров?

Роден през 1975 г. в Гоце Делчев в семейство на инженери. Като ученик негова страст са точните науки, ходил на всички състезания по математика, но в крайна сметка избрал езиковата гимназия с английски.

След завършването си учил 2 г. икономика в Софийския университет. Там се запознал със съпругата си Станислава. По време на тежката Виденова зима през 1997 г. решил да замине за САЩ, но имал проблем с финансирането. Тогава у него проговорил бъдещият икономист - взел заем от 300 долара, с който заминал на лятна бригада в Англия да бере ягоди. А със спечелените там пари си върнал заема и платил първия си семестър по икономика в университета “Труман” в Мисури, САЩ.

Първите си стъпки в банковата кариера направил в Чикаго - една година бил кредитен анализатор в Харис банк. Но го приели с пълна стипендия да прави докторантура във Виена, където паралелно започнал работа и в една от големите банки на Австрия - занимавал се с управление на кредитния риск на ниво портфейл.

След това със съпругата му се прибрали в България и между 2008 и 2009 г. бил управляващ директор на “Пирин Голф Холидейс Клуб”. После става преподавател по икономика, а по-късно и по финанси в Американския университет в Благоевград. До влизането в НС редовно се връщал и във Виена, където преподавал в Университета за приложни науки към Търговската камара.

В свободното си време спортува - плува, играе футбол, тенис, голф, баскетбол, прави преходи из Пирин, Рила, Стара планина. Няколко години поред участвал и в международния ултра крос триатлон “Лъвско сърце”. За по-малко от 13 часа успял да преплува 3 км в морето, карал колело 116 км из Странджа и накрая пробягал 21 км в планината. Това не е изпитание само за физическите сили, но и за волята на човек. И не са много тези, които успяват като него без професионална подготовка.