Иво Калушев преди Мексико през 2013 г. с яхта към Нова Зеландия с момче и двама сподвижници

Ключов свидетел разказал, че преди да замине за чужбина, лама Иво отглеждал халюциногенни гъби в къща в ботевградско село

Родители на дете дарили спелеолога с 1 милион лева

Не Мексико е била целта на Иво Калушев през 2013 г., а Нова Зеландия. Той потеглил за далечния остров с яхта от Франция в компанията на непълнолетно момче, което е първото дете, за което е известно, че е било поверено на неговите грижи, и още двама сподвижници - мъж и жена. Преминали с лодката край Африка и острови, но по пътя се разболели и акостирали в Мексико.

Това разказало пред разследващите момчето, което вече е пълнолетен мъж, и се явява ключов свидетел по досъдебното производство за смъртта на шестимата- в Петрохан и на връх Околчица.

По подобие на другите деца - 10-годишния Леон, който вече е разпитан в синя стая, 15-годишния Алекс, чието тяло бе открито в кемпера, момичето, което е било в хижата до съвсем скоро, и това момче било поверено на Калушев от семейството си, негови сподвижници.

Детето от времето с яхтата, първо живеело в къща в ботевградското село Краево, която до 2012 г. е собственост на Калушев. Според младия мъж по това време там се отглеждали и халюциногенни гъби. Дали е така, днес няма как да се провери.

Калушев продал сградата на родителите на момчето, защото му

трябвали средства за далечното пътуване с яхта

Когато пристигнали на полуостров Юкатан в Мексико, купили имот, който по-скоро бил луксозен и включвал две бунгала. Според свидетеля неговите родители дали сериозна сума пари на Калушев, включително и средства, заделени за образованието му. Още преди дни стана известно, че има семейство, финансирало спелеолога с 1 млн. лева. Дали това са същите хора, е трудно да се каже.

След първото момче, в Мексико пристигнал и Николай Златков, който тогава бил на 10 г. Тялото на 22-годишния младеж бе в кемпера на Калушев на връх Околчица.

Преди повече от 10 години Николай пристигнал в Мексико с майка си Ралица Асенова. Самата тя го потвърди по Нова тв преди дни, като уточни, че живеела на 5-6 минути от дома, където било момчето ѝ. Преди това детето със своето семейството си било в Тенерифе. По делото е разпитан и бащата на Николай Златков. Той разказал, че когато разбрал, че синът му е в Мексико, започнал да търси информация за Калушев в интернет. Свързал се и със самия него, който го уверил, че отдавна работи с деца, а момчето живее при много добри условия. Комуникацията между бащата и сина обаче се сринала, като момчето му написало да не го търси повече.

След появата на Николай обаче отношенията на Калушев с другото момче се влошили

По неговите твърдения той го наказал, дори го засяггал публично.

В показанията си тийнейджърът от 2013 г. което днес млад мъж и важен свидетел, допуска, че причината може би е във факта, че харесал една от жените в Мексико. В разпита си той се спирал и на сексуални теми. Казал и че получил като подарък за един от рождените си дни сексиграчка. Не е описвал обаче насилие и принуда в тези отношения.

После момчето се върнало в България и не е имало контакти с групата на Калушев, който също както е известно, преди повече от 7 години също се акостирал обратно в родината.

В началото на 2022 г., когато Николай Златков вече бил в България, се свързал с баща си. Двамата се видели в центъра на София. Обяснил му, че се занимава с опазване на околната среда и тренировки и обучения на рейнджъри, с изучаване на пещери в България, парапланеризъм и духовна сфера. През октомври 2022 г. бащата дори посетил хижата заедно с новото си семейство.

По това време там бил и Алекс Макулев.