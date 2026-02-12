Пожар избухна в подземен паркинг в „Студентски град" в София (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Авария на подземен трафопост предизвика пожар в квартал „Студентски град" в София. Повредата в трансформаторите, намиращи се в подземен паркинг, е довела до запалване на електрооборудване и кабели. На място са изпратени четири пожарни автомобила и една линейка.

Около 40 души са били евакуирани от сградата над паркинга.

Няма пострадали. Пожарът е локализиран.

Поради аварията, временно е прекъснато електрозахранването в частта от „Студентски град", обхваната от засегнатата електроснабдителна схема.

Сигналът е постъпил малко след 19:30 ч. в сряда, съобщи бТВ.