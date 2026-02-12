Автоинструктор за пияния полицай в Стара Загора: МВР не желае да споменава за такива случаи

МВР не желае да споменава за такива случаи с техни служители. Това каза автоинструкторът и пътен експерт Митко Трайков по Би Ти Ви. Поводът е, че пет дни по-късно от полицията в Стара Загора уточниха, че пиян полицай е предизвикал катастрофата с двама ранени на 6 февруари.

"Най-вероятно, когато полицаи спират техни колеги, не се стига до тестване за алкохол и наркотици, след като видят служебната карта", каза още Трайков.

По думите му наказанията за шофьорите, употребили алкохол на пътя, са по-тежки вече, но трябва да се помисли за постоянно отнемане на книжките, когато се говори за рецидив. Трябва всеки път да има тестове за наркотици, смята още Трайков.