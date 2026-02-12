Петър Бунев за частните влакове: Не трябва да се очаква коренна промяна за пътниците

Пътниците да не очакват да се променят нещата коренно при новите частни влакове. Това каза по Би Ти Ви Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите.

От 13 декември тази година влиза новият договор между "БДЖ - Пътнически превози" и частната "Ивкони Експрес". Двете компании ще возят по договор с държавата за 12 г. и срещу субсидия.

"Не трябва да се очаква коренна промяна за пътниците. По принцип не трябва да поскъпват билетите, защото държавата контролира цените", каза Бунев.

По думите му усилията на синдиката са насочени към хората, които работят в БДЖ. 813 служители трябва да преминат към частната фирма. "Ние трябва да бъдем в откровен разговор с тях. Никой на сила не може да бъде накаран да работим там", каза още Бунев.

Според него би трябвало да има по-добри условия. "Няма да го крием, особено аз бях най-големият противник, защото нашият пазар е малък", допълни още той.