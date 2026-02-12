Президентът Илияна Йотова ще възложи на кандидата за служебен премиер Андрей Гюров да състави правителство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Илияна Йотова ще възложи на кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров да състави правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Вчера държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за служебен премиер. Днес от 10:00 ч. президентът Йотова ще приеме Гюров на „Дондуков" 2.

Според Закона за БНБ в случай, че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, същият подава оставка.

Честни избори може да има, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, достатъчно неутрално е и работи само в правомощията, които са му дадени от Конституцията, каза Андрей Гюров след разговора си с Илияна Йотова през януари.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, чиито длъжности са посочени в Конституцията. Петима от тях изразиха готовност да поемат поста - Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

Миналата седмица президентът заяви, че тя и екипът ѝ ще направят всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.