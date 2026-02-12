Борислав Сандов: Посетих хижа "Петрохан" със семейството си, не видях нищо нередно

По време на интервюто в ефир се включи и Манол Генов

Нямам обвинение, нито проверка. Още през 2022г. съм давал обяснение пред ДАНС във връзка с това рамково споразумение. Това каза бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

Бившият екоминистър отрече твърдения на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, че сключеното споразумение с НПО-то на Петрохан е незаконно.

"Не е незаконно. Има достатъчно основания и в Закона за околната среда, че и в Конституцията, да се поощрява гражданското общество и да се търси начин за взаимодействие с органите на изпълнителната власт. Това е нещо подобно, първо не е разрешително, второ не е договор. То е все едно, че ние с представител на тази организация сме в студиото и си казваме пред обществеността - нека да работим заедно за опазване на околната среда. Това е тежестта на споразумението, разбирате ли. То не създава правомощия, не вменява задължения, не изземва функции на държавата, въпреки че по закон това е възможно и се случва от други институции. Това, което казва споразумението е, че МОСВ и НАЗТ взаимно ще си сътрудничат и подпомагат в извършването на дейности, насочени към опазването на околната среда и повишаване на обществената информираност относно режимите на защитените зони чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа и друга помощ и обучение, както и при упражняване на мониторинг и контрол. Но на практика не създава някакви изрични права", посочи той.

"Подписах това споразумение с тях, защото институциите не са достатъчни в каузи за опазване на околната среда. Никой не ми ги е препоръчал и не ги познавах преди това. Това споразумение има печат и входящ номер, отвърна той на Манол Генов по БНТ.

Сандов подчерта, че проверките на "Националната агенция за контрол на защитените територии" не са установили нередност.

Той коментира репликата на Генов, че представители на НПО-то са влизали въоръжени в екоминистерството.

"Не възможно е да влязат въоръжени в министерството. Със сигурност не се е случвало", каза Сандов.

" Посетих хижа "Петрохан" през 2022г., за да се убедя, че разполагат с техниката, на която са ми показвали снимки. Там видях техника за гмуркане и вископроходим джип. Не съм се разхождал по стаите, разказа Сандов.

Сандов призна, че е посещавал няколко пъти хижата и че е пил чай на верандата с Ивайло Калушев, но "нямали приятелски отношения".

"Не съм видял да има деца. Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно и семейно в най-топлите и горещи дни в страната - 2023 и 2024г. Обадих им се, че се качвам и ще се радвам да се видим. Не е имало възпрепятстване от тяхна страна. Имали сме едно общо действие и то беше събитие, на което присъстваха много известни личности", добави той.

"Знам, че имаха възможности, но не зная откъде", разказа още той.

По време на интервюто в ефир се включи и Манол Генов.

" Искам да кажа, че източника не е"една жена каза". Две са жените и са били в министерството, когато е бил и този господин (бел.ред. Ивайло Иванов). Аз не съм видял да има табела, с която да се забранява влизането с оръжие с министерството", разказа Генов.

