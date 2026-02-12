Деян - най-близкият приятел на Иво Калушев, открил телата на Петрохан

Най-близкият приятел на Иво Калушев, поне според собствените признания на ламата, Деян Илиев е открил телата на жертвите от хижа "Петрохан" - Ивайло Иванов, Пламен Станев и Дечо Василев. Според досега обявената информация от полицията тримата са се самоубили със законно притежаваните от Ивайло Иванов оръжия вечерта на 1 февруари. Часове по-рано Иво Калушев и другите две жертви Александър Макулев и Николай Златков напускат хижата. Техните тела бяха открити в кемпер чак на 7 февруари под връх Околчица.

Че телата на Петрохан са били открити от български приятел на Калушев от неговата група, стана ясно в сряда вечерта. Според информация на Нова телевизия името му било Деян и той живеел в село Гинци. За приятел, който още на 1 февруари бил помолен да отиде до хижата се заговори и в началото на седмицата. Сигналът до него бил подаден от майката на Калушев, разтревожена от получения есемес на 1 февруари. Тогава обаче освен валящият сняг имало и силен вятър и той се отказал. Качил се на 2 февруари и подал сигнал на 112, след като намерил горящата хижа и трите мъртви тела около нея.

Според Нова телевизия Деян бил задържан, но вероятно след това е пуснат от полицията, защото хората от Гинци разказват, че след 2 февруари Деян Илиев набързо събрал нещата си от къщата, в която живеел в селото и изчезнал нанякъде. По информация на Нова от тази сутрин по снега в двора на Илиев в Гинци не личат следи от стъпки.

Деян Илиев се води най-близкия приятел на Калушев според собствените признания на ламата, останали в историята на интернет от изтритите сайтове на култа. Като Деян е главен спътник в пътуването на Калушев до Мексико с лодка, след като ламата изоставил първоначалните си последователи в България.

Когато стигнахме до Карибите, той веднага напусна кораба и отиде в джунглата на Юкатан с Деян, най-близкия си приятел по Дхарма. Те прекараха няколко седмици там, определяйки възможно място за бъдещ Дхарма център. Когато се върнаха на кораба, Иво каза на всички, че са намерили подходящо място. Знаехме, че само колективните заслуги на групата ще определят дали ще се установим или пътуването ще продължи. Това развълнува всички и мина само седмица, преди двама от неговите ученици в България да направят много щедро дарение, което позволи закупуването на въпросния имот. След това корабът ни отплава към бреговете на Юкатан, прекосявайки Карибско море. Започна нов етап от нашето колективно пътуване, гласи разказът в сайта на Калушев.

Деян Илиев наистина присъства в почти всички "приключения" на групата на Калушев в Мексико и участва активно в разкриването на пещерата, за която се говори в историята на Калушев. Пещера Икстлан обаче няма регистрирана в Мексико, а името е магическо място в пустинята Сонора от книгите на Карлос Кастанеда - един от идолите на Калушев като дете.

Така изгрежда къщата на Деян Илиев в Тулум, която дава под наем Илиев очевидно също е силно повлиян от книгите на Кастанеда, не толкова от будистката идея при Калушев. Това поне става ясно от публичната част от неговите профили.

При завръщането на групата в България през 2019 година обаче Деян Илиев вече не е част от най-вътрешния кръг на сектата. Въпреки че заедно с Калушев е живял в голяма къща над софийското село Бистрица, където първоначално се установява ламата след завръщането си от Мексико. Въпреки твърденията на приятели на Калушев, че той е продал всичко в Мексико, това очевидно не е вярно. Деян Илиев оставя доста силна връзка с латиноамериканската страна. Той се завръща там през годините като дори строи своя къща в джунглата до Тулум - най-голямото туристическо градче на "Ривиера Мая" на полуостров Юкатан. През есента на 2024 година Илиев обявява къщата под наем. Тя е доста луксозен имот с басейн, наподобяващ сеноте - подземен пещерен извор - езеро. Името сеноте идва от майатан, езика на маите и значи свещен извор. Цената на наема обаче е едва 25 000 песос на месец, което е около 1400 американски долара. Тази цена е доста ниска за луксозен имот в района, показа проверка на "24 часа".

Главната причина за оставането извън кръга на най-посветените на Деян Илиев е, че той се събира с мексиканка. Реално Илиев до момента е първият от групата на Калушев, за когото се знае, че живее с жена. С тази мексиканка на име Лола Деян се появява в Гинци в началото на 2025 година и купува къща.

За близката връзка на Илиев и Калушев по линия на книгите на Кастанеда говори и фейсбук профила на мъжът, намерил телата на Петрохан. Първоначално профилът му е с кръщелното име, написано на латиница. Впоследствие Илиев сменя името на профила си на Дон Силвио Мануел. Това е името на един от най-близките на главния герой в книгите на Кастанеда дон Хуан. Мексиканката Лола, с която Деян идва в Гинци, на събор на селото през 2025 година. В публикацията за събора се казва, че тя е от град Тулум. СНИМКА: АКТУАЛЕН ГЛАС

Силвио Мануел е ключова, макар и изключително мистериозна фигура в по-късните книги на Карлос Кастанеда, член на групата от „магьосници" (толтекски виждачи), ръководена от дон Хуан Матус. Той е описан като майстор на прикриването (изкуството да се променя възприятието на другите) и намерението. Силвио Мануел е бил натоварен със задачата да моделира бъдещите животи на Карлос и да го премести от обичайната му среда. Тъй като той нямал търпението или енергията лично да се занимава с Карлос, той изпраща дон Хуан като свой заместник, но сам поема ролята на висш наставник в по-късен етап. Той е ключова фигура в "лабиринта на повишеното съзнание", който дон Хуан наставлява Карлос да премине. Силвио Мануел въплъщава най-недостижимите и "магически" аспекти на шаманското познание в творчеството на Кастанеда, действайки като суров, но ефективен учител по прикриване и намерение.

"24 часа" опитва да се свърже с Деян Илиев от 3 февруари, когато стана ясно, че Калушев е издирван във връзка с намерените на хижа Петрохан тела. Българският му телефон отговори на едно позвъняване, след което бе изключен. Мексиканските телефони, с които разполагаме, също са изключени. Той очевидно е работел като вид логистика за групата на Калушев. Последните публични следи от него в България са обяви да продаде джанти за офроуд джип и кросов мотор.

Интересна е обявата за кросовия мотор, който е почти напълно нов. Мотоциклетът Husqvarna TE 250i е бил закупен от Илиев през 2023 година и към 19 октомври 2025 година, когато е публикувана обявата е бил само на малко над 1000 км като обявената цена е 13 000 лв. с ДДС. Илиев изрично посочва, че продава мотора с фактура, така че вероятно той е бил собственост на Националната асоциация за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев.