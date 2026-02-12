Политолог: Служебният кабинет задава опит за коалиционна форма

Служебният кабинет задава опита за коалиционна форма. Служебният кабинет не е технически, той прави преходът от едно към друго служебно правителство. Ключово е какъв ще бъде съставът му. Това каза политологът Атанас Радев в ефира на Би ти ви.

Според него ще видим министри от кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев и близки до Румен Радев. Ако не е подкрепила състава на кабинета, Йотова нямаше да избере Гюров. Освен изборът на вътрешен министър, са важни и другите, защото те могат да прокарат решения, ценни за Йотова.

Чрез избора на Гюров президентът Йотова подава ръка към тази общност, включително и за предстоящите президентските избори. Това е дълга игра, която включва уважението, което демонстрира към останалите кандидати, връщането на парламентарната логика, защото реално парламентът управлява процеса на избор на служебно правителство чрез хората, които е номирал, смята още Атанас Радев.

Според бившият депутат от ПП Искрен Митов изборът на Гюров за служебен премиер е следствие на съперничество между Радев и "Продължаваме промяната" за първото място на изборите. Изборът на Андрей Гюров е шамар за ГЕРБ и ДПС, защото само той не е свързан с тях, но всички негови грешки ще се свързват с ПП. А Илияна Йотова и Румен Радев са едно, тя действа в негов интерес, смята Митов. Той обаче отрече Гюров да е част от партията, защото от две години не участвал в политиката. Той бил образ, който се опитва да покаже нещо различно, затова системата се опитва да го изплюе.

Все повече си мисля, че този служебен кабинет може да управлява много дълго, защото още нямаме нито една социология, вероятно никой не харесва резултатите и не искат да бъдат обявени, допълни адвокат Пламен Борисов. Мнението му е, че ще бъде трудно да се формира коалиция, но пък има стопляне на отношенията между ГЕРБ и Радев.

Всички се обединиха, че случаят в Петрохан се използва за лансиране на политически кампании от всички партии. "Новото служебно правителство ще трябв да отдели много ресурс по този случай, а това ще повлияе на оргиназацията на изборите", допълни Борисов.

Според Радев налагането на вето на промените в Изборния кодекс от президента, с които се ограничава правото на българите в чужбина да гласуват, е логично от нейна страна, тъй като тя последователно се е занимавала с българите в чужбина. Но парламентът вероятно ще го преодолее.

Със смяната на председателя на парламентарната група на БСП се дава знак какво се случва в партията и опитът е да се преформатира и да се освободи от влиянието, което има.



