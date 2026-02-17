"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тук образованието не е само теория, а път към реални професии, устойчиво развитие и смислена кариера Минно-геоложкият университет.

"Св. Иван Рилски" (МГУ) е място, в което традицията среща съвременния свят, а обучението излиза извън рамките на аудиторията. С над 70 години история университетът продължава да привлича млади хора, които търсят не просто диплома, а посока - професия с бъдеще и реални възможности за развитие.

Днес МГУ е динамична академична общност с активен студентски живот. Освен в учебните зали студентите трупат опит чрез теренни практики, стажове, проектна работа и директен контакт с представители на индустрията. Това им позволява още по време на следването си да видят как знанията се прилагат вреална професионална среда и да направят информиран избор за своята бъдеща кариера.

Обучението е насочено към ключовите предизвикателства на съвременния свят - устойчиво използване на природните ресурси, енергийна ефективност, екология и иновации. Програмите по геология, минно инженерство, енергетика и екология са разработени така, че да отговарят както на нуждите на икономиката, така и на очакванията на новото поколение студенти. Силният практически фокус е сред най-ценните предимства на Минно-геоложкия университет.

Стажовете, теренните обучения и съвместните проекти с водещи компании създават реални възможности за професионална реализация в България и в чужбина. Университетът е и активен научен център с участие в национални и международни изследователски проекти.

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" е избор за млади хора с визия - хора, които искат знания, реален опит и професия с бъдеще.

Повече информация за обучението и кандидатстването е достъпна на официалния сайт на университета - www.mgu.bg.