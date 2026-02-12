40 пожара са изгасени у нас за последното денонощие, един човек е загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ликвидираните пожари в страната през изминалото денонощие са 40, един човек е загинал, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожар в къща в село Полско Косово е засегнал две от стаите на първия и две стаи от приземния етаж. С разрешение от кмета на селото, къщата е обитавал бездомен гражданин. В нея няма вода и електричество, в стаите били натрупани дрехи и отпадъци. В едната горяща стая на първия етаж е открит силно овъглен труп.

Пожарните екипи са реагирали на 86 сигнала за произшествия. С материални щети са възникнали 13 пожара, от които шест са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 27 пожара.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции. От тях 10 - при катастрофи, а 28 - при оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания, получени в пожарната за изминалото денонощие, са седем.