ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Колко е готино да стрелям, си казала Лора Христова...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22272366 www.24chasa.bg

40 пожара са изгасени у нас за последното денонощие, един човек е загинал

2616
Пожар СНИМКА: Pixabay

Ликвидираните пожари в страната през изминалото денонощие са 40, един човек е загинал, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожар в къща в село Полско Косово е засегнал две от стаите на първия и две стаи от приземния етаж. С разрешение от кмета на селото, къщата е обитавал бездомен гражданин. В нея няма вода и електричество, в стаите били натрупани дрехи и отпадъци. В едната горяща стая на първия етаж е открит силно овъглен труп.

Пожарните екипи са реагирали на 86 сигнала за произшествия. С материални щети са възникнали 13 пожара, от които шест са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 27 пожара.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции. От тях 10 - при катастрофи, а 28 - при оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания, получени в пожарната за изминалото денонощие, са седем.

Пожар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание