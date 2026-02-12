ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Извънредно представление на спектакъла "Хартиеният зоопарк" за децата от Монтана

Камелия Александрова

"Хартиеният зоопарк" Снимка: Камелия Александрова

По повод предстоящото турне в град Симитли, Куклен театър „Патилан" Монтана ще представи на 15 февруари, неделя, от 11 часа спектакъла „Хартиеният зоопарк". Представлението ще се играе в залата на Кукления театър.

След това „Хартиеният зоопарк" ще гостува от 16 до 18 февруари с пет представления в Симитли. Режисьор на „Хартиеният зоопарк" е Симеон Тодоров, сценограф е Христина Тодоров, а автор на пиесата е Панайот Цанев. В него участват актьорите Асен Таков и Евгений Кузнецов.

Веднага след това на 19 и 20 февруари спектакълът „Приказка за едни братя и златната ябълка" ще се играе пред децата от Лом, Вършец и Монтана. Представленията в Лом и Монтана ще са в различни детски градини, а във Вършец трупата ще е специален гост по повод патронния празник на Начално училище „Васил Левски".

Автор на драматизацията по обичаната българска народна приказка и режисьор на спектакъла е Иван Истатков, а на сцената са Ния Николова, Тихомир Иванов, Асен Таков, Мариана Кирилова, Венелин Първанов и Иван Истатков.

"Хартиеният зоопарк"

