Бурен скандал в парламента кой е виновен за шестте трупа от "Петрохан" (Снимки)

С бурен скандал заради шестте трупа от случая "Петрохан" започна днешното заседание на парламента. Депутатите от ПП-ДБ и ИТН почти се спречкаха физически на трибуната, но бяха разтървани от квесторите и ръководството на Народното събрание в лицето на Рая Назарян и Костадин Ангелов.

Напрежението започна от декларация на Станислав Балабанов от ИТН, който излезе с декларация по случая, в която се възмущава от защитниците на "рейнджърите" от хижата "Петрохан" и родителите, оставяли децата си при тях, и изрично посочи като виновници за трагедията ПП-ДБ.

"И аз съм родител и не мога да повярвам какво се е случвало години наред в една затворена НПО организация, маскирана като природозащитници. Не мога да повярвам, че сме загубили човечното и дори животинското като инстинкт - първо да пазим децата си. Не мога да повярвам, че един баща при наличието на първите три трупа, който не знае къде е детето му, ще каже: "Аз съм спокоен, защото знам, че е с Калушев". Не мога да повярвам, че след като стана ясно какво е станало с детето му, той каза: "Аз продължавам да вярвам на Калушев", започна Балабанов.

После цитира и София Андреева - майка на момче, живяло при Калушев, която вчера даде интервю за подкаста "Дневен ред" на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова. Синът ѝ е живял дълги години с Калушев и групата му, които първоначално му помогнали да се избави от зависимостта си към марихуаната, учили го за водолаз, бил с тях в Мексико, но след години се скарали и той се прибрал в България. Така и не разказал на майка си какво е довело до разрива, но месеци след връщането си започнал да злослови срещу Калушев и дори говорил за сексуално насилие. Майката обаче обясни, че не вярва и на една дума на сина си, има доверие на Калушев и се надява детето "дълго време да е жив и здрав, за да носи моралната вина" за смъртта на шестимата.

"Моралният светец Калушев, който е мъртъв, този прекрасен любител на деца, толкова много ги е обичал, че ги е насилвал сексуално, а те са имали наглостта да се оплачат на родителите си, без да подозират великата мъдрост, която Калушев е вливал в телата им. И аз съм родител. И няма как нито да приема, нито да защитавам, нито да пазя такова родителско мнение, поведение или позиция. Напротив. Тежко съм отвратен, че е възможно обществото ни толкова да е счупено, че подобни родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците и педофилите", продължи Балабанов.

"Тежко съм възмутен от част от политиците в тази зала, присъдружните им журналисти, затворените им НПО-та, които приличат на петроханското сборще. Какъв е изводът - бълват сектанти, които са лишени от елементарни човешки чувства. Призовавам колегите от ПП-ДБ да излязат и да коментират тази декларация. Призовавам Денков, подписал указа за създаване на това училище, Божанов, който внасяше промени в законите, за да пази тези НПО-та, цялата ви жълтопаветна клика - излизайте на трибуната един по един и почвайте да коментирате декларацията. От сутринта слушам вашите клакьори по медиите да казват, че не трябва да се политизира темата. Как не трябва да се политизира, лицемери? Имаме шест трупа, педофили, които пазите, закрити заседания на парламента", каза още той и така отприщи скандала.

После припомни за досиетата на Епстийн, възмутили целия свят, и предположи, че щом приключи разследването на трагедията, у нас ще се гледат "досиетата "Петрохан". Рая Назарян му наложи забележка за обидата "лицемери".

"Мислите ли, че ние не сме отвратени от това, което излиза? И ние сме родители, притеснени сме, затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени. Искаме и с вашите гласове да ги разсекретим, за да видим институциите какво са правили, прикривали ли са нещо, имало ли е политически чадъри, всичко това трябва да излезе наяве", отговори му съпредседателят на ДБ Божидар Божанов и го призова да не разделя обществото с "гнусни" спекулации. Докато той говореше, ИТН избухнаха в крясъци.

"Не ви вярваме. Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Божанов, ти беше един от хората, които не искахте регистъра за педофилите да влезе в действие, ходеше и натискаше ГЕРБ за това. Мисля, че ти и цялата ви клика сте педе***ти и подкрепяте педофилите", включи се и шефът на групата на ИТН Тошко Йорданов.,

Очаквайте подробности!