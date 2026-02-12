Условна присъда за мъжа, откраднал бойлери от Централните гробища в Пловдив

Тогава МВР потърсиха съдействие от гражданите, за да го намерят

Условна присъда от 3 месеца с изпитателен срок от 3 години получи мъжът, задигнал два проточни бойлера от санитарно помещение на траурния парк на бул. „Княгиня Мария-Луиза" миналата година. Той ще плати и разноските по делото, които са на стойност около 77 евро.

На 29 януари м.г. с използването на техническо средство той отнел един бойлер марка "Елдом 5000W" на стойност 40 лева, който бил собственост на общинското предприятие "Траурна дейност" към общината. На другия ден се върнал на Централни гробища и задигнал още един бойлер, като отново използвал техническо средство за това. На 2 февруари м.г. започнала проверка в Шесто районно по сигнал за установената липса.

В края на февруари м.г. полицията в града още не беше намерила извършителя и тогава от МВР потърсиха съдействие от гражданите, като разпространиха снимка на извършителя.