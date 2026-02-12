"Възраждане" искат публичен регистър на педофилите

От партията са против президентското вето на Изборния кодекс, а дали то ще мине "зависи дали БСП ще преосмисли позициите си, каквито заявки се дадоха от новото ръководство"

Публичен регистър на педофилите предлагаме, защото е крайно време българските родители да имат достъп до тази информация, за да могат да предпазват своите деца от хора с такива склонности.

Това обяви в парламентарните кулоари Климент Шопов от "Възраждане" текстовете са вкарани в деловодството на Народното събрание вчера. Измененията са през Закона за защита на детето, а депутатът обясни, че такъв регистър вече има, просто трябва част от него да стане публична. Идеята е да се виждат три имена, дата на раждане, постоянен или настоящ адрес и вида на престъплението и наказанието, което е изтърпял извършителя.

От 2023 г. до 2024 г. има ръст от 58% на случаите на педофилия в нашата страна, заяви Шопов.

Съпартийката му цвета Рангелова коментира ветото, което президентът Илияна Йотова наложи на Изборния кодекс и то точно на предложенията на "Възраждане" за ограничаване на секциите в страни извън ЕС. Тя обясни, че мотивите първо трябва да бъдат разгледани в правна комисия, а в момента такава не е свикана. "Възраждане" са против ветото, а дали то ще мине "зависи дали БСП ще преосмисли позициите си, каквито заявки се дадоха от новото ръководство".