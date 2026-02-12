ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Колко е готино да стрелям, си казала Лора Христова...

Мъж намушка жена и двама младежи в София, единият почина

Линейка Снимка: Снимка: Архив

Предполага се, че нападателят е баща на двамата младежи

Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне", съобщава bTV. От Спешна помощ потвърдиха за такъв сигнал и са изпратили три линейки на място.

 21-годишното момче е починало, 15-годишен е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни и прободни рани на корема и гърдите.

15-годишното момче е откарано към „Пирогов", а жената – към ИСУЛ.

Задържан е 44-годишен мъж, който се предполага, че е баща на децата. Той е с порезна рана на ръката – вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите.

