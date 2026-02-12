Пожар в района на пристанището във Варна

Пожар е възникнал в жилищен блок до Пристанище-Варна, на бул. "Приморски".
Огънят е овладян.
Шестима жители на блока да изведени и прегледани, няма пострадали.
Предполага се, че става дума за повреда в електрически уред, съобщава БНР.
НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Пожар е възникнал в жилищен блок до Пристанище-Варна, на бул. "Приморски".
Огънят е овладян.
Шестима жители на блока да изведени и прегледани, няма пострадали.
Предполага се, че става дума за повреда в електрически уред, съобщава БНР.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!