Пожар в района на пристанището във Варна

Пожарна

Пожар е възникнал в жилищен блок до Пристанище-Варна, на бул. "Приморски".

Огънят е овладян.

Шестима жители на блока да изведени и прегледани, няма пострадали.

Предполага се, че става дума за повреда в електрически уред, съобщава БНР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пожарна

