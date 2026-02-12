Илияна Йотова връчи мандата за служебно правителство на Андрей Гюров (Видео)

Президентът Илияна Йотова връчи папката с мандата за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров, след като вчера обяви, че е избрала именно него сред петимата кандидати от т.нар. домова книга, които дадоха съгласие за това.

Гюров ще има срок от 7 дни да избере състава на служебното правителство. След това трябва да представи структурата на президента Йотова.

"Очакванията към вас са изключително големи. Ние, българските граждани искаме провеждането на честни, прозрачни, добре подготвени и проведени избори за Народното събрание. Очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да се проведат според правилата, Конституцията и законите на България, за да гарантират стабилна, правова, сигурна държава. Едновременно с това, консултациите с парламентарните групи, на които много благодаря, очертаха общото разбиране за най-настоящите проблеми в страната, които изискват спешни решения. Вие ще работите с постоянно действащо Народно събрание, от споделената политическа отговорност между изпълнителната и законодателната власт ще зависи решението на всички наши проблеми", заяви Йотова като връчи папката. И напомни, че има едноседмичен срок да върне мандата изпълнен.

"В една нормална ситуация това би бил кратък разговор, но тя не е такава. Това е ситуация, в която никой на никого няма доверие, а вие давате вашето на мен. Аз го приемам, въпреки уговорката от един ограничен избор. Ще подходя с разум и отговорност. Разбирам колко много са очакванията, съсредоточени върху нас и разбирам каква е задачата: да има честни избори, хората да видят смисъл да гласуват и да се работи, без да се създава истерия. За да имат доверие във властта, хората трябва първо да се доверят на личностите, които я представят", заяви избраният кандидат за служебен премиер.

"През следващите дни ще направя всичко възможно, ще положа всички усилия да намеря хора и да събера екип, в които всеки ще намери своя образ и ще се представят с опит, експертиза и приличие, а не с политически позиции. Разбирам, че в този момент никой не очаква да бъде поканен в това служебно правителство, което е натоварено с много големи очаквания. Никой няма да е въодушевен името му да бъде очернено, още преди да бъде споменат, но тези хора ще бъдат там със своя опит, експертиза и приличие. Тези хора няма да действат безпардонно, няма да се налагат с агресия, а ще всяват спокойствие", каза Гюров.

"От тази гледна точка искам да помоля само за едно: не очакваме кредит на доверие, не очакваме и търпение. Очакваме възможност да се докажем с работа", категоричен бе той. И допълни, че веднага се заема със задачата.

След това Йотова му пожела успех и двамата останаха на среща при затворени врата.