Намереният застрелян в хижа "Петрохан" Пламен работил със Силвестър Сталоун

Пламен Статев - единият от тримата мъртви от случая "Петрохан" е човекът, който е координирал специалните визуални ефекти на множество холивудски мегапродукции, съобщи "България Днес". Убитият е работил с някой от най-големите актьори в света, включително Силвестър Сталоун и Морган Фрийман. Това става ясно от публикации на Статев относно работата му в различни сайтове, с които "България Днес" разполага.

"Занимавам се с планиране, координиране и управление на процеса на създаване на CGI (компютърно генерирани изображения) ефекти, актуализиране, организиране и преразглеждане на вътрешната система за бази данни. Спазване на сроковете на проекта, предлагане и прилагане на корекции с цел спазване на крайните срокове.

Осигуряване на детайлизиране и одобрение на основните и критични промени в качеството в съответствие с официален процес за контрол на промените и предприемане на подходящи действия преди прилагането на промяната. Актуализиране на ключови показатели за ефективност (KPI) и докладване на мениджъра на CGI продукцията. Синхронизиране на комуникацията между различните отдели, участващи в процеса - актьори, режисьори, статисти и др. Водене на кореспонденция с клиенти и получаване на обратна връзка. Предоставяне на разбираемост на тези бележки за аниматорите и наблюдение на правилното им прилагане." Така Статев описва дейността си.

Мъжът, който бе показно разстрелян заедно с Ивайло Иванов и Дечо Василев в бившата хижа "Петрохан" в село Гинци в края на миналия месец, е участвал в координацията за направата на специалните визуални ефекти на филмите "Договорът", "Рамбо", "Непобедимите" 1 и 2, "Главно представление", "Конан варварина", "Денят на мъртвите" и "Паяци".

Статев е работил с актьори от калибъра на Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Джет Ли, Долф Лундгрен, Мики Рурк, Джейсън Момоа, Брус Уилис, Чък Норис, Жан-Клод Ван Дам, Арнолд Шварценегер, Морган Фрийман, Джон Кюсак и много други, включително и БГ знаменитости.

Статев не е бил единственият координатор в дадените филми, но очевидно е бил изключително добре организиран, отговорен и е имал доста познания по специалните визуални ефекти (CGI), защото е нает от холивудските продуценти на едни от най-мащабните екшън филми, заснемани някога.

