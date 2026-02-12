Остава в ареста младежът, избил с крак зъб на 13-годишен и намушкал 15-годишен в метрото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 19-годишен младеж, нанесъл телесни повреди на две момчета - на 13 и 15 години в метрото.

А.В. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 08.02.2026г. в метровлак в гр. София, обвиняемият е ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъб. Обвиняемият нанесъл удар с нож на 15-годишно момче, като му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана.

По случая беше образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 6 години.

А.В. беше задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража", спрямо А.В. Състав на съда се съгласи с искането на наблюдаващия прокурор и наложи спрямо обвиняемият най-тежката мярка за неотклонение, съобщиха от прокуратурата.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.