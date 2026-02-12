ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров за МВР министър: Трябва да е човек от...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22273120 www.24chasa.bg

Остава в ареста младежът, избил с крак зъб на 13-годишен и намушкал 15-годишен в метрото

3412
Столичното метро СНИМКА: Георги Палейков

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 19-годишен младеж, нанесъл телесни повреди на две момчета - на 13 и 15 години в метрото.

А.В. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 08.02.2026г. в метровлак в гр. София, обвиняемият е ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъб. Обвиняемият нанесъл удар с нож на 15-годишно момче, като му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана.

По случая беше образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 6 години.

А.В. беше задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража", спрямо А.В. Състав на съда се съгласи с искането на наблюдаващия прокурор и наложи спрямо обвиняемият най-тежката мярка за неотклонение, съобщиха от прокуратурата.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Столичното метро СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание