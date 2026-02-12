ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благотворителният концерт „Гласове и мандолини за Скури" с кауза за изграждане на водно-рехабилитационен център

1856
Снимка: Община Русе

На 19 февруари /четвъртък/ от 19 ч. в Голямата зала на Доходното здание ще се проведе благотворителният концерт „Гласове и мандолини за Скури". Събитието е посветено на каузата за изграждане на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения, съобщават от пресцентъра на община Русе.

Специален гост ще бъде Славчо Николов от Б.Т.Р., а в инициативата се включват още мандолинен квинтет „София", сопраното Анна Карадимитрова, кларинетистът Преслав Петков, както и Тамбурашки оркестър „Русе" при Общинския детски център за култура и изкуство с диригент д-р Наталия Константинова. Всички те се обединяват около благородната кауза в подкрепа на хора със специални потребности и техните семейства.

Музикалната програма ще предложи богато и вдъхновяващо преживяване с произведения на Моцарт, Карл Дженкинс, Гардел, Пиацола, Добри Христов, както и авторска музика от Славчо Николов.

Събитието е с вход свободен, като всеки желаещ може да направи дарение на място в специално поставените кутии и по този начин да подкрепи мисията на Фондация „Александър Русев" .

Снимка: Община Русе

