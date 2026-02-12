ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров за МВР министър: Трябва да е човек от...

СОС няма да разглежда идеята за преименуването на пл. "Св. Ал. Невски"

Даринка Илиева

2660
Общинските съветници от "Синя София". снимка: ПРЕСЦЕНТЪР НА СОС

Столичният общински съвет няма да разгледа предложението за преименуване на пл. "Св. Александър Невски" на "Св. Иван Рилски", внесен от общински съветници от "Синя София". Това стана ясно преди началото на днешното заседание на СОС.

Според Иван Сотиров от "Синя София" "това е арогантно погазване на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на принципите и традициите в СОС от общинските съветници на БСП, ГЕРБ и "Възраждане", които за трети път, без сериозни аргументи, свалиха от дневния ред на СОС нашето предложение".

"Това грубо действие е в разрез с българския национален интерес и с достойнството ни като народ и е позорно бягство от дебат по същество, защото няма нито един аргумент в полза на това най-представително и свещено място в нашата столица да носи името на чужд светец, а не на небесният закрилник на българския народ", заяви Сотиров.

