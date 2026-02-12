15,5 г. ще лежи старозагорец, опитал да заколи бившата си, защото поискала ограничителна заповед

Асен Б. отишъл до дома й, тя побегнала, но той я настигнал, надкрачил я и започнал да й нанася прободни рани с нож, където свари

ВКС окончателно потвърди присъдата от 15 години и 6 месеца на Асен Б. от Стара Загора, опитал да убие бившата си приятелка, защото подала жалба срещу него след побой и поискала от съда да издаде заповед за защита от домашно насилие. Наказанието е определено от Окръжния съд в Града на липите, а след това е оставено в сила от апелативните магистрати в Пловдив.

Асен и жената живеели на семейни начала в продължение на година в жилище на дъщеря ѝ. Той често прекалявал с алкохола и наркотиците и я пребивал, когато тя нямала пари да му даде за хазарт и дрога. За да не я бие, се принудила да проституира, съобщиха от Апелативния съд.

След един от побоите жената подала жалба по Закона за защита срещу домашното насилие в Старозагорския районен съд. През април 2022 г. била издадена Заповед за незабавна защита срещу Асен, с която му било забранено да приближава нея и жилището ѝ. Впоследствие я нарушил и след подаден сигнал от пострадалата било образувано бързо производство и мъжът получил година и половина затвор.

Около 17,30 часа на 6 май 2022-а Асен употребил алкохол и наркотици и решил да търси сметка от жената защо е подавала молба за защита. Освен това я ревнувал от наемателя ѝ. Ядосан отишъл да говори с нея, а щом го видяла да влиза в двора, жената скочила през прозореца и побягнала. Той я последвал, питайки я защо е "пуснала" дело срещу него. Тя отговорила, че няма да се откаже от делото.

Асен настигнал пострадалата и я повалил на земята. Надкрачил я и започнал да ѝ нанася прободни рани с ножа където свари. Наемателят видял какво се случва, намерил дръжка от метла и започнал да го удря с нея. Сестрата на жертвата и друга жена също се опитали да я спасят, но нападателят замахнал с ножа към тях. Намесата на друг свидетел и виковете на жертвата и сестра ѝ го принудили да я пусне и да избяга. Пострадалата била откарана в болница в много тежко състояние. Оперирали я в продължение на 7 часа.

Върховният касационен съд намира изводите на апелативния и окръжния за правилни относно квалификацията на престъплението, тъй като от субективна страна Асен Б. е извършил престъплението при пряк умисъл, като е предвиждал и е искал настъпването на общественоопасните последици, които не са настъпили поради независещи от волята му причини, и затова е останало във фазата на опита. За пряката цел и намерението му да умъртви пострадалата се съди от средството, с което е нанасял ударите, от техния брой, както и от обстоятелството, че ударите са били насочени към главата на жената.

В случая като смекчаващо отговорността обстоятелство според върховните магистрати правилно са отчетени частичните самопризнания на подсъдимия, а като отегчаващи - лошите характеристични данни, предишните му осъждания, включително и за грабеж, обстоятелството, че деянието е извършено след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и продължаващите тежки последици за пострадалата и към настоящия момент. При този значителен превес на втората група факти и при съобразяване с относителната им тежест при преценката за вида и размера на наказанието, което следва да се наложи за извършеното престъпление в конкретния случай, въззивната инстанция намира така избраната санкция за справедлива.

Според ВКС апелативният съд не е допуснал надценяване или подценяване на обстоятелствата, влияещи върху отговорността, като определеното наказание по вид и размер е в унисон с целите за поправяне и превъзпитание на подсъдимия и за осъществяване на предупредително-възпиращо въздействие върху останалите членове на обществото.

Решението на ВКС е окончателно.