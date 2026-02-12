"Спаси София", "Възраждане" и Ваня Григорова: СОС да смени ръководството на столичния автотранспорт

Общинските съветници от "Спаси София", "Възраждане" и независимата Ваня Григорова настояха днес Столичният общински съвет да подкрепи доклада, който предвижда смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт".

„Скандал след скандал, провалена процедура след провалена процедура, договор след договор в ущърб на обществения интерес – това е равносметката от управлението на Столичния автотранспорт през последните години", заявиха от "Спаси София" преди началото на сесията.

„Временното ръководство, което икономическото мнозинство си избра не донесе стабилност, прозрачност и ефективност в управлението на дружеството, нито се пребори с хроничния недостиг на шофьори, лошата поддръжка на автобусите и финансовите рискове, тласкащи дружество към фалит. Можем да твърдим, че това е било и поръчението - да се доведе Столичният автотранспорт до фалит", обобщи лидерът на партията Борис Бонев.

От "Спаси София" настояват и за ревизия на управлението на общинското дружество.

Те напомниха, че заедно с общински съветници от ПП-ДБ и "Синя София" са внесли доклад за смяна на ръководството, който днес ще бъде разгледан от СОС. Оставката на шефа на "Столичен автотранспорт" Стилян Манолов поиска вчера и кметът на София Васил Терзиев.

От "Спаси София" напомниха, че през май 2020 г. е подписан договор за инженеринг на стойност 2,945 млн. лв. без осигурено финансиране за ремонт на общежитието на дружеството в "Дружба". Срокът за изпълнение е бил 165 дни, но след 2 100 дни то още не е готово. През 2024 г. същата "скандална поръчка беше причината сметките на дружеството да бъдат запорирани заради натрупаните по този договор задължения".

„Анализът на строителната документация показва завишени двойно цени. Това е не просто управленска немарливост, а системен порок, който излага дружеството на финансов риск и подкопава доверието на гражданите", обясни общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски.

От "Възраждане" пък напомниха, че ръководството е било назначено временно през 2024 г. "със скандален доклад", подкрепен от ГЕРБ, отцепници от "Възраждане" и Карлос Контрера от ВМРО.

Ваня Григорова пък разказа, че след скандалното уволнение на цял отдел от 18 души, те вчера спешно са върнати на работа. Освен това според нея се подготвяла концесия на общинското дружество.