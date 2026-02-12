Андрей Гюров за МВР министър: Трябва да е човек от системата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не съм член на "Продължава промяната", заяви избраният за служебен премиер, след като получи от президента Йотова папката с мандата за съставяне на правителство

Все още не мога да кажа имена, тепърва ми предстоят разговори и срещи.

Това каза избраният за служебен премиер Андрей Гюров, след като получи мандата за съставяне на правителство от президента Илияна Йотова.

Запитан дали обмисля Бойко Рашков да оглави МВР, той коментира, че не е обсъждано досега. Но бе категоричен: ролята на вътрешния министър е важна.

"Според мен трябва да бъде човек от системата", каза още Гюров. Като важна фигура в бъдещия кабинет определи и правосъдния министър, като намекна, че избраният за този пост трябва да предприеме действия срещу и.ф, главен прокурор Борислав Сарафов.

