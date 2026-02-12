Илияна Йотова: Ако Гюров върне папката навреме, изборите ще са на 19 април

Николай Копринков вече не е част от президентската администрация, заяви Йотова

Андрей Гюров единствено подава оставка от заемания пост като подуправител на БНБ, аргументира се държавният глава за избора си на служебния премиер

Всеки кандидат, избран от Народното събрание носи малко или много политически оттенък

Няма да нося отговорност за този кабинет, но ще бъда негово коректив

Ако Андрей Гюров върне папката с мандата изпълнена за срока от 1 седмица, който му дадох, ще издам указ за изборите на 19 февруари. Така те ще бъдат на 19 април.

Това каза президентът Илияна Йотова на пресконференция в президентството, след като по-рано днес връчи мандата за съставяне на правителство на избрания от нея Андрей Гюров. Предшественикът й Румен Радев досега не е използвал този формат, за да комуникира с медиите, с което Йотова постави пореден прецедент, след като при срещите си с кандидат-премиерите посрещна всеки един от тях лично още на входа на Президентството.

"Промените в Конституцията оставиха без избор президентската институция. Целта беше да се орежат правомощията на президента в противоречие с основната философия на Конституцията, с европейското право за разделение на властите. Всеки кандидат (за служебен премиер- бел. ред.), беше предварително избран от Народното събрание, от политическо мнозинство, което доведе до политическа поляризация. Вместо до най-подходящия за този пост в тази кризисна ситуация, днес изборът се сведе до това дали да бъде от статуквото или опозицията, това е вечната дискусия за съжаление", каза Йотова в началото на изявлението си пред медиите.

Тя разказа как са протекли и разговорите й с десетимата кандидати за служебен премиер от т.нар. домова книга.

"Всеки излагаше аргументи, които показваха несъвместимостта на заемания им пост с поста на премиер. Говориха открито и за конфликт на интереси. Част от тях се отказаха, защото виждаха ясно несъвместимостта не само с българското законодателство, но и с европейското законодателство и правила. Други добре разбираха ситуацията, но казаха, че изпълняват конституционния си ангажимент", каза Йотова.

Тя определи разговорите си с кандидатите от домовата книга като много съдържателни и важни, и благодари на всеки от тях.

"Андрей Гюров единствено подава оставка от заемания пост като подуправител на БНБ. Отпадат съмненията за конфликт на интереси. Не подлагам останалите институции - БНБ, Омбудсман и Сметна палата, на съмнения за политическа обвързаност и искрено им желая успех. Те са със сравнително нови управленски екипи и имат много важни задачи пред себе си", обясни тя защо се е спряла именно на Гюров.

Държавният глава напомни, че според Закона за БНБ всеки, който се съгласи да стане премиер от ръководството на банката, трябва да си подаде оставката, а тези текстове от закона бяха приети след промените в Конституцията, които "вкараха" гуверньора на банката и неговите заместници в "домовата книга".

"Извън тясната формална рамка на закона, в последните месеци у нас ролята на управителя и подуправителите на БНБ в момента е ключова. След влизането в еврозоната тези хора имат и своите европейски постове. Силно се надявам, че там ще поставят категорично позициите, каквито ги мислят, от гледна точка на българския интерес. Затова много благодаря за аргументите, с които Димитър Радев, Петър Чобанов и Радослав Миленков отказаха, защото те съзнават важността на тяхната работа в момента", обясни тя.

Тя припомни думите на Гюров след първата им среща, когато той даде съгласие да се заеме със съставянето на кабинет: това да стане "при ясни принципи и без скрити условия".

Според нея те означават, че той ще работи за честни, добре подготвени избори за всички нас, българските граждани, защото "Това поискахме само преди няколко месеца и е изключително важно за демокрацията в страната".

"Разчитам тези думи и като споделена отговорност с действащото НС за решаване на най-важните и тревожни въпроси. Държавата не може да спре, имаме както вътрешнополитически ангажименти, така и външнополитически.

Тя благодари на всички партии, които се отзоваха на поканата й за консултации, защото "те проявиха общо разбиране за тези належащи проблеми, дадоха различни варианти за тяхното решаване и до голяма степен написаха дневния ред на следващия служебен кабинет".

Йотова отново изреди всички основни задачи пред служебния кабинет, освен провеждането на честни избори: Незабавни мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в евро, в ситуация с "безевров" бюджет, регулиране на цените на електроенергията, които "доведоха до големи сметки на потребителите и заплащат стабилността на икономиката и бизнеса", бързи мерки за най-уязвимите, разрешаване на случая "Петрохан", изпълнение на ангажиментите към външнополитическите партньори и защита на интересите на страната като член на ЕС и в международен план.

Думите на Гюров "без скрити условия" пък разчете в това, че ще представи състав на кабинет без политически натиск, да поеме отговорността като премиер, но и отговорността за министрите, които ще предложи, както и да носи отговорност пред НС.

"Те (служебните министри- бел. ред.) няма да са мой избор", отново напомни държавният глава.

"Всеки кандидат, избран от Народното събрание носи малко или много политически оттенък, тъй като това са длъжности на високи постове в държавата, които са избрани с политическо мнозинство. Тази гавра, която беше направена с Конституцията с последните промени, пак подчертавам, сложи неминуем политически отпечатък върху всеки кандидат и респективно, служебен премиер. Ние бяхме лишени от това право и отговорност, защото щяхме да търсим, и да намерим, човек, който според нашата институция би се справил с тази изключително голяма криза. Сега нашият избор е ограничен", каза Йотова.

Относно това, дали би върнала на Гюров папката, ако не одобрява някое от посочените имена за министри, тя обясни, че това няма да бъде прецедент.

"В правото си е президента да върне списъка със служебния кабинет, ако види фигура, която би работила срещу интересите на гражданите. Дълбоко съм убедена и вярвам, че няма да стигнем до там", категорична бе тя в отговор на въпроса на БНТ.

"Не искам да видя в никакъв случай, компрометирани хора, които ще изместят акцента на предизборната кампания не върху това, което се предлага от политическите сили за доброто на България, а цялата кампания отиде в скандали, замеряне с квалификации и диалог, на който за съжаление, сме свидетели през последните години. Вторият ми аргумент да върна едно предложение за служебен кабинет, е ако видя утре за важни постове хора, които не биха се справили в тази ситуация", обясни президентът Йотова.

"Не смятам, че г-н Гюров ще има проблеми да направи политически безпристрастен кабинет. Вярвам, че е научил уроци от последните години", категорична бе тя.

Запитана дали е готова да поиска оставката на някой министър, ако се заформи скандал около служебния кабинет, Йотова заяви:

Няма да нося отговорност за този кабинет, но ще бъда негово коректив в две направления: ако този кабинет не работи в интерес на гражданите, на висок глас ще кажа своите съображения и критиките си. На второ място, ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности, както по време на изборния процес и в деня на изборите, както и за всичко, което се отнася за дейността на изпълнителната власт. Ще дам гласност на всеки един сигнал.

Държавният глава съобщи, че секретарят по вътрешна политика Николай Копринков вече не е част от екипа й.

"Не ми остана време да се огледам, буквално. От първия ден трябваше да започна с разговорите с кандидатите за служебен премиер. В най-скоро време ще има нова административна структура на президентската институция", допълни тя.

"С помощта на добрия ми юридически екип много точно дадохме мотивите, които според нас противоречат на Конституцията, която за нас е свещена. Това може би ни отличава от другите институции. Има много личен момент: 9 години и аз, и президента (2017 - 2026) Румен Радев се срещахме по няколко пъти на месец с представители на различни общности на българи зад граница. Отивахме там, на място, за да чуем техните проблеми, техните искания и мечти. Видяхме една неизмерима любов към България, желание да се върнат тук. В голямата си част те искат страната ни да се развива, да бъде една от първите в европейското ни семейство, много от тях имат тук родители, деца, баби и дядовци, и никак не им е все едно какво се случва в държавата", каза тя относно първото вето, което наложи вчера върху измененията на Изборния кодекс, с които секциите в страните извън ЕС бяха ограничени само до 20 броя.

Тя напомни, че през последните години именно тези хора са направили "сериозна заявка" да се върнат в страната и да работят за България.

"Какво казваме сега на всички тях? Чудесни са вашите настроения и мечти, но ще направим така, че да лишим немалка част от вас от правото ви да избирате. Неслучайно, когато посрещнах г-н Гюров наблегнах на думата избор, защото за мен това е едно от най-големите завоевания на човешкото общество. Ако живеем в свят, в който тези човешки права до голяма степен се пренебрегват, то аз съм защитник на техните права", допълни Йотова.

"Наблюденията ми показват, че почти няма политическа сила, която да не признава какво са направили (с промените в Конституцията- бел. ред.). И много се надявам, без да давам какъвто и да било съвет на парламента, защото силно вярвам в разделението на властите, този въпрос, при едно следващо мнозинство, ще бъде преразгледан", коментира тя отново промените в Конституцията.

Очаквайте подробности!