В Търговище арестуваха мъж, продал райски газ на непълнолетен

Ваньо Стоилов

[email protected]

2040

Задържаният държал и акцизна стока без бандерол

Служители на РУ-Търговище са установили мъж, продал райски газ на непълнолетен, и държащ акцизна стока без бандерол, когато такъв се изисква по закон, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града.

На 11.02.2026 г. при извършена около 22,10 ч полицейска проверка до жилищен блок в квартал  "Запад" на град Търговище е установено, че 29-годишен мъж от същия град е продал на непълнолетен младеж от Търговище флакон с вместимост 640 грама, пълен с диазотен оксид – райски газ. /Деянието е престъпление по чл. 193, ал. 3 от Наказателния кодекс/.

При извършени последващи процесуално-следствени действия в гараж в града, стопанисван от същия мъж, са намерени и иззети още 436 флакона с различна вместимост, съдържащи райски газ. Установено е още, че той държи там и 21 устройства за пушене – вейп, с вместимост 36 милилитра, със съдържание на никотин 5%, които не са облепени с акцизен бандерол.

Флаконите и устройствата са иззети по надлежния ред. 29-годишният е задържан за срок до 24 ч в РУ-Търговище по Закона за МВР.

По случаите са започнати две бързи полицейски производства - по чл. 193, ал. 3 (за продажба на диазотен оксид на лице, ненавършило 18-годишна възраст) и по чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс (за държане на акцизна стока без бандерол, когато такъв се изисква по закон).

