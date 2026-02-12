София Андреева, дала милион на лама Иво: Синът ми ги "уби", лъже, че е бил сексуално насилван (Видео)

София Андреева, която е дала близо милион лева на Ивайло Калушев, за да откаже сина й от наркотиците, обвини детето си, че е морален убиец на шестимата мъртви в Петрохан и край Околчица. Причината е, че синът й се оплаква, че е сексуално малтретиран и това станало причина за разследване на групата около Калушев.

Андреева - домакиня и съпруга на богат бизнесмен, даде дълго интервю - повече от час и половина в подкаста на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова "Дневен ред". От него разбрахме, че е вярваща в тибетския будизъм, че зад гърба на съпруга си е давала много пари на Калушев, че синът й си е измислил сексуалното насилие, защото ревнувал от Николай Златков (22-годишният, убит на Околчица.) Това в хижата не било секта, но имало строга йерархия - Калушев бил водачът, Златков и 15-годишният Алекс били непосредствено след него, а после идвали другите в следния ред - Ивайло Иванов, Дичо Василев и Пламен Статев бил най-ниско в йерархията. Младежите били прерожденци. Тя не обясни какво значи това, но в тибетския будизъм се търсят децата, в които се е преродил духът на Далай Лама и други големи учители. Та според нея Иво Калушев не приемал всички деца, а само прерожденците. Напоследък даже възлагал по-големи надежди на Алекс - тя дори каза, че в него се е преродил духът на много голям учител, познала го, но няма да каже кой. (Човек остава с впечатлението, че тя говори за самия Далай Лама.)

От интервюта стана ясно също, че е криела всичко от мъжа си, защото той никак не одобрявал. Това интервю можело да разбие семейството й, но тя искала да оневини Иво и така да се извини за оклеветяването му, започнало от сина й. Била домакиня, дъщеря и страдала от шизофрения и тя я гледала. Не стана ясно какво се е случило с момичето, но говореше за нея в минало време.

Милена Фучеджиева: Поздравления за Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, че оставиха тази "майка" да говори без никакви внушения и тълкувания от тяхна страна. Няма да коментирам, че за нея сина й е "този човек" за чиято възраст тя има колебания, но пък директно го обвинява за смъртта на 6 души, напълно и за всичко оневинявайки любимия й "Иво". За нас, тези, които писахме от първия момент, че няма конспирация, това не е изненада. Хора с всякакви отклонения има навсякъде. Проблемът са малоумните реакции на уж най-интелигентната част от българското общество, която е не по-малко зомбирана от майката, крила от мъжа си истинската си същност за да налива пари в секта.

Александър Оскар: "Синът ми лъже - Иво не го е насилвал сексуално. Няма как да го насилва, защото при еякулация енергията отива надолу, а трябва да мине през фонтанелата и да отиде нагоре. Синът ми е моралният убиец на шестимата (от хижа "Петрохан").

Това са думите на майката на майка, която е предала сина си, когато той е бил на 14 години, на Ивайло Калушев, за да го превъзпитава.

Според показанията на въпросния син, когато е бил на 15 години е бил сексуално насилван, а майка му не му вярвала, защото имала пълно доверие на Ивайло Калушев.

Надежда Цекулова: Извинявайте, какво научихте от интервюто на Генка и Миролюба със София Андреева, освен че тая жена има зловещи лични проблеми, които е транслирала върху сина си, а той на свой ред очевидно трудно се бори с ужаса, в който е бил отгледан?

Щото чета статус след статус как ето вече всичко е ясно, обаче на различните хора различни неща са им станали "ясни"...

Наистина съм изумена от тая категоричност и малко глупаво се чувствам, защото нищо не ми е ясно, само съм все по-ужасена и потресена. Но май и потресът ни е с различни първопричини...

Миролюба Бенатова й отговаря: Аз разбрах за Калушев, за организацията, за йерархията, за сигнали, които явно са неглижирани, за демотивация в групата в последните месеци - евентуално заради зачестилите проверки от различни служби. За начина, по който са третирани малките момчета - като наследници на учителя и полу- божества. Разбрах и за финансирането на начинанията в Мексико.

Венцислав Мицов: В цялата история с кошмара "Петрохан" вчера се появи една много важна гледна точка...

Тя се появи извън мейнстрийма, който яхна тая ужасна трагедия и който нашите лай*ари от политическите партии започнаха да доят като крава с цел да изкарат някой глас за предстоящите избори.

Гледната точка се появи вчера в резултат на едно интервю на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова с майката на един от „възпитаниците" на лама Калушев.

Ето ви я и тезата. Момчето живее в сбъркано семейство с много пари. Майката очаква едно, момчето не отговаря на очакванията. Тя очевидно е очарована от духовния тюрлюгювеч на Калушев и, понеже е страхотна майка, праща детето си на далай лама или както там се казва той в Мексико.

Синът ѝ обаче започва да говори, че нещо не е наред. Че има някакъв проблем.

И тук майката ни дава точната гледна точка – „НЕ МУ ВЯРВАМ, ТОЙ Е МОРАЛНИЯТ УБИЕЦ НА КАЛУШЕВ".