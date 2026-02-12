Шофьор си свали скобата на колата, после буйства и удари полицай

Шофьор си свали скобата на колата, а после буйства и удари полицай. Около 10:05 часа в Първо РУ-Благоевград е получен сигнал за това, че в района на ул. „Мара Бунева" е свалена неправомерно статична скоба, поставена на лек автомобил „Тойота Авенсис" от общинско предприятие, отговарящо за общинските паркинги.

От пристигналите полицейски служители, на място е установен мъж, който е отказал да предостави документ за самоличност, започнал е да буйства и е нанесъл удари в областта на лицето на един от полицаите. Шофьорът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, като е установено, че е на 59-години от гр. Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство.