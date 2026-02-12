ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мирослав Боршош: 2025 г. бе една от най-успешните ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22273656 www.24chasa.bg

Шофьор блъсна пешеходка, пресичала на забранено място

Тони Маскръчка

3316
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Шофьор блъсна пешеходка, която е пресичала на необозначено място. Пътният инцидент станал в сряда около 07:50 часа в района на разклона за с. Фъргово, общ. Сатовча. Лек автомобил „Фолксваген Поло", управляван от 29-годишен мъж от с. Вълкосел е блъснал 45-годишна жена от с. Слащен, която е пресичала пътното платно на необозначено за целта място.

Пешеходката е пострадала с контузия на главата и гръдния кош. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)