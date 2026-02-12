Шофьор блъсна пешеходка, пресичала на забранено място

Шофьор блъсна пешеходка, която е пресичала на необозначено място. Пътният инцидент станал в сряда около 07:50 часа в района на разклона за с. Фъргово, общ. Сатовча. Лек автомобил „Фолксваген Поло", управляван от 29-годишен мъж от с. Вълкосел е блъснал 45-годишна жена от с. Слащен, която е пресичала пътното платно на необозначено за целта място.

Пешеходката е пострадала с контузия на главата и гръдния кош. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна