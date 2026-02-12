Лекари се борят за живота на 15-годишното дете и 78-годишната жена, намушкани в София

Двамата пострадали при намушкване в София тази сутрин са с опасност за живота, съобщиха от болниците, в които са настанени след инцидента, предаде БТА.

Мъж е намушкал трима души в столичния квартал "Подуяне" рано тази сутрин, а един от тях е починал. Сигнал за инцидента е постъпил в 5:40 часа, на място са изпратени три линейки. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче.

Момиче на 15 г. е транспортирано в много тежко състояние в болница "Пирогов". Към момента детето е в операционната, където специалистите се борят за живота му, съобщават на сайта си от лечебното заведение.

Жена на 78 г., също пострадала в инцидента, е приета в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Пострадалата е в много тежко състояние, с опасност за живота, казаха от лечебното заведение. Жената е с множество порезни и прободни рани, като най-дълбоката рана е в областта на корема и е засегната част от дебелото черво. Пациентката е оперирана веднага и е настанена в реанимация.