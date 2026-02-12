ПП-ДБ искат оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради "Петрохан"

Бойко Рашков превърнал МВР управлението в Годеч в участък, но нямало уволнени полицаи, само един шеф

За ветото на Изборния кодекс: Надяваме се този законопроект да не събере 121 гласа за подкрепа

Оставката на председателя на ДАНС Деньо Денев поискаха на брифинг в парламента от "Продължаваме промяната - Демократична България".

А лидерът на ДСБ Атанас Атанасов каза, че оставката трябва да бъде подадена незабавно заради две обстоятелства. "На първо място - демонстрираното явно неуважение към орган на държавната власт, парламента, дошъл е на изслушване и първо отказва да сподели информация в откритата част, а на закритата част каза: ами няма да ви кажа", заяви депутатът.

Поне двама души, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. И напомни, че вчера част от изслушването по казуса бе закрито, след това обаче Денев така и не им отговорил на въпросите.

Председателят на ПП Асен Василев пък заподозря, че ДАНС прикриват престъпление. "Това, което стана ясно от изявление на МВР е, че повече от 12 мес. е била наблюдавана групата с внедрени от ДАНС агенти в нея. Ако ДАНС са позволили да се случват неща и ужасии, за които в момента прокуратурата се опитва да вади информация, това означава, че не само са активни наблюдатели, а и организатори на това нещо", каза той. Нали разбирате какво означава ДАНС да е участвала активно в престъпленията, които се приписват на групата в Петрохан, попита депутатът. И настоя Денев да си тръгне от системата за национална сигурност.

ПП-ДБ настояват да се разсекрети доклада на шефа на ДАНС Деньо Денев. Ако не бяха агенти, отговорът щеше да е "Не, агенти няма", заяви Василев.

Той обясни, че като вътрешен министър Бойко Рашков е превърнал МВР управлението в Годеч, понижавайки го до участък. "Нито един полицай не е уволнен, уволнен е един шеф като част от преструктурирането на системата на МВР. И не бе единственият - има 10-15, където така или иначе няма достатъчно хора и достатъчно престъпления", каза Василев.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов повтори и тезата си от залата - ще направят всичко възможно да има публичен регистър на педофилите и той да заработи максимално бързо. Той обеща още да подкрепят "всички законодателни инициативи, които отварят данните за лица в влезли в сила присъди срещу посегателства на деца". Според него такива лица не трябва да заемат никакви длъжности, свързани с работа с деца, включително в школи и занимални.

Асен Василев отново се върна на казуса "Петрохан". ДАНС са знаели всичко, били са на място, имали са агенти и не са направили нищо, възмути се той.

На въпрос за мандата за съставяне на служебен кабинет, който преди малко получи бившият шеф на парламентарната група на ПП-ДБ Андрей Гюров Василев отбеляза, че изборът му е първа стъпка към честни избори. Той и г-жа Йотова ще определят състава на служебния кабинет, добави лидерът на ПП.

Божанов каза, че президентското вето върху промените в изборния кодекс вече е факт. "Надяваме се този законопроект да не събере 121 гласа за подкрепа, защото ограничава правата на българите в чужбина. Всички аргументи по този законопроект са казани и преговорите нямат смисъл. БСП ги знаят това е тяхното решение", отговори той на въпрос ще търсят ли подкрепа от социалистите, за да блокират ограничаването на избирателни секции извън ЕС.

