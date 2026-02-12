Проф. Коларова: Политиците правят непрекъснато така, че виновни да са им институциите

Политиците правят непрекъснато така, че виновни да са им институциите - едни безлични институции. И винаги тези институции се асоциират с политическия противник. В резултат на това хората на никого не вярват. Ей, това именно е безобразие. Това заяви проф. Румяна Коларова.

"Не бих искала предизборният дебат да се фокусира около тази трагедия. Но също така, уважение към жертвите... Кои са жертвите тук? Защото аз със сигурност мога да идентифицирам две жертви. И то всъщност е една - детето. За другите – жертви ли са, или палач", коментира случая "Петрохан" проф. Коларова.

„Каква е отговорността на родителите, каква е отговорността на учителите в това училище? Един месец детето не ходи на училище, дори не са му написали отсъствие. Има много проблеми и много въпроси. Да не говоря за спонсорите... Защо даваш пари? На кого ги даваш? Защо ги даваш? Проверил ли си? Какъв е контролът? Наистина въпросът е кои са жертвите и кои са отговорните", заяви още тя пред bTV.