Пекин: Тайванският президент е създател на кризи и...

Пътничка почина след удар на кола в стълб край Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

Полицейска кола Снимка: 24 часа

69-годишна жена е починала, след като се возела в кола и возилото се ударило в електрически стълб. Сигналът за пътния инцидент е, че в района на надлеза от село Главиница към Пазарджик автомобил е станало пътно-транспортно произшествие, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

След спускане на надлеза по посока за областния град е самокатастрофирал лек автомобил "Хюндай" с водач 54- годишен мъж от Пазарджик. За съжаление се е блъснал в стълб и е починала возещата се до него 69-годишна жена от село Капитан Димитриево. На мястото е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

Полицейска кола

