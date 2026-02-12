Намериха мъртва издирвана бивша учителка от Пазарджик

Издирваната 78-годишна Стефка Гигова, пенсионирана учителка от Спортното училище в Пазарджик, е намерена мъртва. Жената бе обявена за общодържавно издирване по молба на близките й, след като е била напуснала дома си леко облечена- само по тениска и чехли. За съжаление, вчера колегите от сектор "Криминална полиция" при РУ-Пазарджик след доста работа успяха да открият трупа и в землището на село Синитово, в близост до коритото на река Марица. Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

При първоначалния оглед не са открити следи от насилие върху тялото. Предстоящите експертизи ще дадат по точна информация за причината за смъртта. От полицията изразяват съболезнования към близките на починалата жена.