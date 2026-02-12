Ало измамниците се активизират, заблудиха възрастни хора в Чирпан и Стара Загора по схемата "съдействие на полицията"

Досъдебно производство по чл.209, ал.1 от НК е било започнато в РУ-Чирпан след получен сигнал на 06.02.2026г. от 85-годишен мъж, че в град Чирпан, на същата дата, след телефонно обаждане бил въведен в заблуждение по схемата "съдействие на полицията", съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. По негови данни около 15,20 ч., на 6-ти февруари, пред дома си е предал на непознат мъж сумата от 4000 евро.

В резултат на проведени от полицейските служители от РУ-Чирпан и ОДМВР-Стара Загора оперативно-издирвателни мероприятия, като съпричастен към извършеното престъпление е установен 57-годишен мъж.

На 10.02.2026г., около 09:30 ч., във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от 72-годишен мъж и 69-годишната му съпруга, че на 09.02.2026г., около 10:00 ч., са получили обаждане на стационарния си телефон в Стара Загора. След като на свой ред били заблудени по схемата "съдействие на полицията", мъжът около 11:00 ч. е изхвърлил през тераса на апартамента им торба, съдържаща сумата от 4880 евро.

След това измамата спрямо семейството продължила. Потърпевшите изтеглили всичките си налични пари - 5300 евро. Мъжът ги оставил на пейка в близост до жилищен блок в Стара Загора около 12:30 ч. на 09.02.2026г. В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители е установен мъжът – 57-годишен, който взел парите на възрастните хора.

На 10.02.2026г., в 15:00 ч. той е установен и задържан непосредствено след като взел торба, съдържаща сумата от 1200 евро и дебитна карта, изхвърлени от тераса на апартамент в гр.Стара Загора, обитаван от друг излъган мъж - на 78 години. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл.209, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.