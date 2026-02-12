ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин: Тайванският президент е създател на кризи и...

89-годишна пешеходка издъхна в Асеновград, кола я блъсна на заден ход

24 часа Пловдив онлайн

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Пробите за алкохол и наркотици на 52-годишния водач са отрицателни

89-годишна пешеходка е починала, блъсната от автомобил на заден ход на паркинг в междублоково пространство в асеновградския квартал "Запад", съобщиха от МВР.

Инцидентът станал вчера сутринта около 10 часа. Жената била транспортирана в болница, откъдето по-късно било съобщено, че е издъхнала.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 52-годишния водач на колата са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция

