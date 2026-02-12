89-годишна пешеходка издъхна в Асеновград, кола я блъсна на заден ход

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пробите за алкохол и наркотици на 52-годишния водач са отрицателни

89-годишна пешеходка е починала, блъсната от автомобил на заден ход на паркинг в междублоково пространство в асеновградския квартал "Запад", съобщиха от МВР.

Инцидентът станал вчера сутринта около 10 часа. Жената била транспортирана в болница, откъдето по-късно било съобщено, че е издъхнала.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 52-годишния водач на колата са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.