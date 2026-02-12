Борисов: България трябва да е активен фактор при взимането на европейските решения

България има нужда от предвидимо управление и ясна външнополитическа посока. В условията на динамична международна среда страната ни трябва да бъде активен фактор при взимането на европейските решения. С последователна политика и ясни приоритети можем да гарантираме устойчиво развитие и по-силна позиция на България и на Европейския съюз. Това заявих на среща с Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция в България в Централата на ГЕРБ. Това съобщава лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в своя фейсбук публикация. Мари Дюмулен и Бойко Борисов КАДЪР: Фейсбук/Boyko Borissov

"Обсъдихме темите за общата европейска сигурност и необходимостта от по-тясна координация между държавите членки в отговор на новите предизвикателства, войната в близост до европейските граници, хибридните заплахи и натиска върху външните граници на ЕС.

Енергийната независимост и стратегическата роля на ядрената енергетика са гаранция за стабилност, конкурентоспособност и нисковъглеродно бъдеще. България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област.