Югозападният университет “Неофит Рилски” стартира кандидатстудентската си кампания за учебната 2026/2027 година с електронни изпити по български език, история на България, география на България, биология, английски език, математика и химия. Електронните изпити ще се провеж-

дат всеки работен петък до 12 юни 2026 г. и всеки делничен ден от 15 юни 2026 г. до 3 юли 2026 г. на място в университета.

През март, април и юни университетът организира практически изпити по физическа подготовка, по различ-

ни видове спорт и по изкуствата. Подаването на заявления за електронен кандидатстудентски изпит на място се извършва в деня на определените дати, най-късно 1 час преди началото на изпита. Заявленията се подават на място в университета в зала 1102А, Учебен корпус №1, или в

електронната система за онлайн регистрация.

Желаещите да се обучават в Югозападния университет “Неофит Рилски” могат да кандидатстват чрез конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на университета; с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, положени след 2008 г. включително; с оценки от конкурсни изпити, положени през 2026 г. в други акредитирани висши училища в България (удостоверени със служебна бележка) и с резултати от

олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художественотворчески и спортни прояви.

Информация за специалностите, необходимите документи и графика за провеждане на конкурсните изпити е

публикувана на университетския сайт.

Инвестирайте в бъдещето! Югозападният университет

“Неофит Рилски” - Благоевград е гарант за вашия успех!