Кметът на Павликени: Възложили сме проектиране за реставрация на килийното училище в Михалци

Иво Сиромахов бе потресен от вида на школото, в което учителствал Матей Преображенски

Във връзка с повишения обществен интерес по темата за състоянието на сградата на килийното училище при църквата „Успение Пресветая Богородици" в с. Михалци, Община Павликени посочва в съобщение до медиите, че в последните 12 месеца са извършени редица дейности, които са основополагащи, за да бъде изпълнена консервация и реставрация на сградата.

Още през май м.г. е възложено проектиране за възстановяване на сградата. Община Павликени сключи Договор с „АРТ ПРОЕКТ" ЕООД - Велико Търново с водещ проектант д-р арх. Милен Маринов с предмет извършване на архитектурно заснемане, изработването на инвестиционен проект във фаза „Технически проект", доклад за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт и реставрация на сграда НКЦ – Килийно училище при Църква „Успение Пресветая Богородици".

На 4 юни 2025 г. изпълнителят предаде на Община Павликени с приемо-предавателен протокол изготвени проекти в първи етап: архитектурно заснемане и фотодокументация; технически проект и проект Консервационни и реставрационни работи", посочват от местната администрация.

Проектите са съгласувани с НИНКН към Министерство на културата.

В момента се изготвят частите по втори етап на проектирането: електрическа, ВиК, пожарна безопасност, количествено-стойностна сметка и доклад за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите.

"След получаване на пълната проектна документация Община Павликени ще търси възможност за финансиране за реставрирането на килийното училище и запазване на архитектурно-историческата ценност", заявява кметът инж. Емануил Манолов.

Преди дни писателят Иво Сиромахов публикува актуални снимки на културно-историческата ценност и призова за спасяването на класното школо.

Известният писател и сценарист оповести във фейсбук профила си, че приема това за лична кауза, след като видял с очите си рушащата се сграда. В павликенското село той попаднал, обикаляйки места, свързани с българската свобода и просвещение, предмет на следващата му книга.

„Днес посетих село Михалци (до Павликени), за да видя едно място, което би трябвало да вдъхновява всеки българин. Това място е класното училище, основано през 1873 година от един велик българин – 21-годишният Тодор Лука Лефтеров, който е завършил образованието си в прочутия „Оуенс Колеж" в Манчестър. Завръща се в родината си, за да стане даскал в това селце и да учи малките българчета на четмо и писмо.

Три години по-късно Тодор Лука Лефтеров ще загине в Дряновския манастир като четник на поп Харитон по време на Априлското въстание.

В това училище, построено с даренията на родолюбиви българи, е даскалувал и легендарният Отец Матей Преображенски. Тук e заседавал тайният революционен комитет начело със самия Васил Левски.

Вижте сега как изглежда тази светиня. Вижте пропадналия покрив, продънените подове, падащата мазилка. Това ли заслужава паметта на Апостола, на Отец Матей, на Тодор Лефтеров?"- пише Иво Сиромахов възмутен.

Той допълва, че възстановяването на сградата на класното училище в Михалци става негова лична кауза и ще направи всичко, което е по силите му, за да види това училище превърнато в музей.