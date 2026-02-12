Васил Терзиев ходил с децата си на хижата в Петрохан

Последно бил там през юни - юли миналата година

Първо съболезнования на близките на жертвите. Познавам ги от 3-4 г. и шестимата. Както казах аз съм един от дарителите и съм вярвал в каузата, която те са защитавали - опазването на българската гора. Ако съм имал каквито и да било съмнения за всички тези неща, които се изговориха в последните дни не бих дарил, но аз съм дарявал за всякакви каузи. Дарявал съм за множество здравни каузи, за лечението на деца и възрастни. Аз съм един от дарителите на "Пирогов", дарявал съм и на църкви. Просто не съм бил публичен, защото за мен дарителството не е да подпомогнеш някой и после да търсиш дивидент. То е нагласа, че за каузите, които са ти важни, трябва да подкрепяш хората. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в общината, където даде специален брифинг за медиите.

По време на изказването му стана ясно, че последно е ходил на хижата в "Петрохан" през юни - юли миналата година. Той разказа, че е ходил и с децата си там. По спомен дарението, което направил било за "70 000 - 80 000 евро".

Въпросът, който аз си задавам, освен всичко, което, ми минава през главата, какво се е случило, защо се е случило, защо някакви хора си посягат, или един застрелва друг, или някой ги застрелва тях? Всички хипотези, които се изброиха последните седмица, и си задавам въпроса къде е министърът на вътрешните работи? Къде е главният секретар? Хората, които трябва да задават тона на обществото, които да ни накарат да се чувстваме спокойни, да кажат какви са нещата, които те обследват като хипотези, да ни успокоят. Тях ги няма. И въпросите идват към мен, защо съм бил дарявал, към някой друг, защо съм дарявал, от колко време ги познавам. Всичко това ще се радвам, когато ме извикат от прокуратурата да дам свидетелство, каза Терзиев и добави, че все още не са го викали на разпит.

Според него вместо това се "правят поредните съчинения от всички страни, вместо институциите да си свършат работата и да ни успокоят като общество и това, което стана, е поредният клин и разделение. Едните от едната страна, другите от другата и никой не търси истината. Търси се политически дивидент, защото идват избори. Сатанизират се едните, сатанизират се другите, а това, от което имаме нужда като общество, освен да търсим истината, и да търсим това как да бъдем едно. И в тези моменти се вижда колко грозно е всичко".

"Това е най-дълбоката трагедия в последните дни да виждам всичко, което се изказва, включително и грозотиите от трибуната в парламента. И не знам колко хора си дават сметка, особено от политиците каква отговорност имат за всичко, което се казва, за внушенията, които се правят. За това какво това ще струва не само днес, но във бъдеще на нашето общество и това ме натъжава изключително дълбоко, освен разбира се чисто човешката трагедия", заяви кметът.

"Тоест, ако съм намирал нещо нередно, първо съм щял да сигнализирам, второ, ми е много странно как всички изведнъж сега се сещат да питат къде са били ДАНС, службите. Това са тежки обвинения. Тоест години наред, ако е имало нещо, те какво са правили? Защо не са го проучили? Защо са оставили да се стигне до този край и всички ние като дарители да се объркаме? Защо въпросите не са към към тях, те какво са разследвали и как ни пазят? В крайна сметка, за какво имат милиарден бюджет и цялата инфраструктура, когато не могат да обяснят ясно какво се е случило, камерите не работят, токът е бил изключен... И се налага тези като мен да дават обяснение", попита Терзиев.

По думите му е нормално, когато някой е дарявал пари да е запознат "с това какво правят и да има убеденост, че тези хора наистина извършват такава дейност". Той беше категоричен, че не е видял нищо от това, което се говори.

"Видях тези хора как използват дронове, за да наблюдават територията, как правят обходи, говорили сме си какво бракониерство има там, какво се случва с дърветата. Какъв бил договорът с МОСВ, кой го бил дал... Това не са въпроси, които би трябвало аз да задавам. Преценил съм за себе си, че няма нищо нередно в това. И да ми пришиват всичките тези гнусотии, които се казаха, ми е изключително обидно. Пак ви казвам, аз съм подкрепял толкова много каузи, че няма да ми стигне времето да ги изброя. Дали съм се объркал? Най-вероятно съм се объркал. Не мисля, че тук има човек, който да каже 100% съм бил прав в преценката си за всеки един човек. Аз съм човек, който си задава въпроса - къде съм се объркал в преценката си? Но не това е ключовият въпрос - дали съм се объркал, а какво и как правят службите, за да имаме нормална държава, какво правят институциите, за да ни защитават, защото за това им се дават тези много големи средства", подчерта кметът.

Запитан на каква стойност е дарението, което е направил, той заяви: "По спомени беше около 70 000 - 80 000 евро" за покупка на електрически мотори. Терзиев подчерта, че никога не е виждал нито един от мъжете с пистолет, "камо ли карабини, автомати".

"Никога не съм виждал някой от тях да бъде със запасан пистолет", уточни Терзиев и подчерта, че не е поддържал редовен контакт с шестимата.

По време на срещите с тях "никога не е ставало дума за нарко картели. Това, за което е ставало дума почти във всеки разговор са бракониери, дървосекачи. Споделяли са, че има изключително голям апетит към буковата гора, която е наблизо с дървета на няколко стотин години, тя да бъде изсечена".

"Аз не съм будист, не съм дъновист. Аз съм най-нормален човек, който ходи в църква. Вярвам в традиционното образование. Децата ми са ходили в най-традиционните училища, завършили са ги с успех. В какво са вярвали шестимата, за съжаление няма как да ги попитаме", каза още Терзиев.