Хванаха 66-годишен с над 43 хил. лв. в навит около гърдите дамски чорап

Граничари хванаха 66-годишният мъж пренася в навит около гърдите си дамски чорап 43 610 лева. Това е станало около 8 часа в района на граничния преход Дунав мост. Служителите спрели за проверка румънски таксиметров автомобил, излизащ от страната. В него имало двама румънски граждани - водач и пътник, както и 66-годишеният мъж от Плевен.

При проведена кратка беседа с лицата е установено, че пътуващите в автомобила са били видимо притеснени и не могат да комуникират помежду си поради непознаване на езика на другата държава. Това дало повод на служителите на Гранична полиция да извършат задълбочена проверка, при която е установено, че 66-годишният мъж пренася в навит около гърдите си дамски чорап 43 610 лева.

Граничните полицаи разкрили, че парите са придобити в резултат на измама, а жертвата е възрастна жена от Плевен. Ролята на румънските граждани е била да транспортират извършителя на измамата от Плевен до Букурещ, като за "услугата" им е заплатена сумата от 1500 лева. Измамниците са смятали, че новият начин/ с румънски автомобил и укрити по тялото пари/ ще заблуди служителите на границата, но и този път престъплението е разкрито.

66-годишният мъж е задържан със заповед за полицейско задържане в ГПУ-Русе. Паричните средства са предадени с протокол. Задържани са и двамата румънски граждани. В ОДМВР- Плевен е образувано досъдебно производство.

Работата по случая продължава.