Росица Кирова, ГЕРБ: Има чисто технически аргументи секциите извън ЕС да са до 20

Намирам основание в аргументите на г-жа Илияна Йотова (за ветото на Изборния кодекс - б.р.), призна обаче депутатката

Говорим, че има ниска избирателна активност, трябва да се опитаме да направим всичко възможно повече български граждани да изразят своето мнение и да гласуват.

Това заяви шефката на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите Росица Кирова от ГЕРБ в коментар за президентското вето, наложено на Изборния кодекс. Миналата седмица мнозинството реши в страни извън ЕС изборните секции да са до 20.

"В момента парламентарните групи се запознават с мотивите на президента, след което има тридневен срок да бъде разгледан в комисия и една седмица срок парламентът да разгледа ветото. Аз намирам основание в аргументите на г-жа Йотова", заяви Кирова.

"Нашата конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес. Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения, които да са свързани с това български граждани, които дълго време живеят извън пределите на България и не са посещавали страната през последните 5-6 години, независимо от това къде живеят извън пределите на ЕС, да имат права, които да бъдат ограничени до брой секции или по някакъв начин", добави тя.

Има чисто технически аргументи за това секциите да са 20, настоя обаче Кирова. Тя обаче се обърка и каза, че предложението на ГЕРБ не е било гласувано, което обаче не е вярно - Гюнай Хюсмен поска ограничението да е от 30 секции, но залата не го прие. "Ние възстановявахме състоянието на секциите дълго време каквито са били и са успявали да обслужат всички български граждани, които са искали да гласуват. Преди секциите бяха 35 ( в страните извън ЕС - б.р.).

"Техниката не решава изборите, решаваме я всички ние, така както гласуваме и с това, което правим всеки ден. Моят апел е българските граждани да бъдат активни", настоя депутатката.

Кирова се надява на честни избори, а изборът на президента Илияна Йотова за служебен премиер (Андрей Гюров - б.р.) да направи така че служебното правителство да свърши своята конкретна роля - честни избори, а след това "държавата да се върне към някаква нормалност".