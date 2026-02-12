Ученик от Русе с награда от МВР за върнат портфейл със значителна сума пари

Младеж от Русе е отличен с грамота за върнат портфейл със значителна сума пари и банкова карта, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Награждаването на Кристиян Тихомиров Димитров е било в Английска езикова гимназия „Гео Милев", в която той е ученик в 12-и клас. Той е отличен за проявена честност, отговорност и гражданска доблест от директора на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Русе старши комисар Николай Кожухаров и началника на Първо Районно управление в града главен инспектор Мирослав Тодоров. След като е намерил портфейла, той незабавно е предприел действия за установяване на неговия притежател и със съдействието на полицейски служители му е бил върнат своевременно и непокътнат, отбеляза още Малчева.

„Подобни постъпки заслужават признание, защото показват, че честността и доблестта са живи ценности в нашето общество", подчерта старши комисар Кожухаров. Той изрази благодарност към Кристиян за проявените високи морални качества и активна гражданска позиция, както и към неговите родители, учители и възпитатели, които „с постоянство и личен пример изграждат у децата стабилни морални принципи и чувство за отговорност към обществото".

Церемонията е организирана със съдействието на заместник-директора на училището Милена Бъчварова, която поздрави ученика и подчерта, че възпитаването в честност, отговорност и уважение към другите е устойчива традиция в образователната общност на Английската езикова гимназия „Гео Милев".