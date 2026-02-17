Екипът на кампания 2026 ще представи актуална информация за протичането на изпитите и съдържанието им.

Медицински университет - Пловдив организира Ден на кандидат-студента на 21 февруари (събота) от 11 часа в Аудиторния комплекс на висшето училище.

Председателитенаизпитните комисии и екипът на кампания 2026 ще представят актуална информация за регистрацията, протичането на изпитите и съдържанието, сроковете за класиране и записване.

За втора поредна година кандидат-студентите за специалностите “Медицина”, “Дентална медицина” и “Фармация” ще се явяват на два отделни изпита. Всеки от тях ще бъде с продължителност 3 астрономически часа. Тегленето на изпитния вариант по биология и химия между

създадени над сто комбинации, както и размножаването му, ще се осъществяват в деня на изпита.

Изпитът по биология

Тестът включва 8 типови задачи по подобие на тези в сборниците по биология за кандидат-студенти, издание на МУ-Пловдив. Той е изцяло съобразен сучебния материал за общообразователна подготовка впървонивонагимназиално обучение и включва избрани теми от профилираната подготовка. В деня на изпита ще бъде изтеглен един вариант, съдържащ комбинация от три въпроса от 8., 9. и 10.клас, или теми от профилирана подготовка, както и комбинация, съдържаща тестови въпроси.

Изпитът по химия

Една задача върху материала по обща и неорганична химия с въпроси, които изискват свободен отговор. Кандидат-студентът трябва да даде кратки и точни определения за понятия, обяснение и изразяване на процеси или свойства и да може да изравнява окислителноредукционни процеси. 30 въпроса с един верен отговор от четири възможни, като съдържанието обхваща поравно материал отобщаи неорганична химия, както и от органична химия. Една логическа задача, подбрана от материала по органична химия. Форматът на изпита не включва изчислителни задачи и не налага използване на периодична система или други помощни средства. Тестовете по двата предмета се оценяват по точкова система, която се преизчислява в окончателна оценка. Конспектите и литературата за подготовка ще бъдат публикувани в сайта, раздел КСК. Кандидатите за специалности от ОКС “Бакалавър” и ОКС “Професионален бакалавър” се явяват на изпит по етика.

Изпитът по етика

Тестът съдържа 20 задачи от затворен тип с 4 възможни отговора, от които само един верен; 5 задачи със свободен отговор и 1 задача за създаване на текст върху етически въпрос. Кандидатите пишат и аргументация на мотивацията за избраната от тях специалност по първо желание. Тестовите задачи са съобразени с учебния материал по философия за 9. клас. Изпитът е с продължителност 2 часа.

Към магистърските специалности с обучение на английски език - “Медицина”, “Дентална медицина” и “Фармация”, МУ-Пловдив добавя за втора поредна година и бакалавърската “Медицинска сестра”. Причината е в засиления интерес от чуждестранни кандидат-студенти и нуждата от обучени кадри за здравната система. По последни данни 65% от студентите в университета са от чужди държави.

Изпит по скулптиране Конкурсният изпит е с продължителност 5 часа и включва скулптиране на

единзъботглинапомакет, предоставен от МУ-Пловдив.

Подаване на документи

Документи се подават само онлайн от 1 до 26 юни 2026 г. през платформата за кандидатстване на МУ-Пловдив.

Балообразуване

Формирането на състезателния бал за магистърските специалности е утроената оценка от двата изпита по биология и химия, както и оценката от ДЗИ по български език и литература.

За специалностите от Факултета по обществено здраве и Медицинския колеж се взима четири пъти оценката от изпита по етика и удвоената от матурата по български език и литература. За "Зъботехник" остава задължителен приемният изпит по скулптиране заедно с този по етика.

Класиране

От миналата година всеки кандидат-студент може да запише всички специалности (включително и платено обучение), в които би желал да се обучава, в ред, отговарящ на неговите желания. На първо място се посочва

най-предпочитаната, след това втората и т.н.

Класирането се извършва по два критерия: по бал и по реда на посочените специалности.