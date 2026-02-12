ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Беларус представи лазерно оръжие за дезориентиране...

Региони без граници
Клетка на Роше за рехабилитация на хора с увреждания купуват ротарианци

Дима Максимова

4200 евро бяха събрани по време на 23-тия рожден ден на Ротаракт клуб Велико Търново за благотворителна кауза - закупуване на клетка на Роше за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания в старата столица.
За празника и инициативата на организацията дойдоха ротарактори и приятели от София, Варна, Пловдив, Русе, Карнобат и Бургас, посочват от клуба.

Специализираната апаратура се използва за двигателна рехабилитация на хора с физически затруднения. С нея се стимулира тяхното възстановяване, укрепване на мускулатурата и подобряване на координацията. Подходящи за процедури със съоръжението са и хора с ортопедични и неврологични заболявания, както и такива, които вследствие на други здравословни проблеми са попаднали в капана на обездвижването.

Екипът на Ротаракт клуб Велико Търново изразява своята искрена признателност към всички партньори и приятели, които са се включили безвъзмездно и са подкрепили реализирането на събитието.

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)