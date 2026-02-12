Искат постоянен арест за непълнолетен, извършил грабеж в Казанлък

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем С.С., на 17 г., за това, че на 08.02.2026 г. в град Казанлък като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, е отнел чужда движима вещ - мобилен телефон, от владението на 29-годишна жена с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила, съобщиха от държавното обвинение.

На 8 февруари 2026 г. жената се прибирала към дома си в Казанлък. С.С. се движел зад нея и когато тя влязла във входа на жилищния блок, той я ударил, съборил на стълбите и отнел мобилния й телефон. С.С. оставил апарата в заложна къща. Телефонът ще бъде върнат на пострадалата жена.

Обвиняемият С.С. е задържан за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес, 12 февруари 2026 г., Районна прокуратура-Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.