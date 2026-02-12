ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Беларус представи лазерно оръжие за дезориентиране...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22274991 www.24chasa.bg

Искат постоянен арест за непълнолетен, извършил грабеж в Казанлък

Ваньо Стоилов

[email protected]

720

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем С.С., на 17 г., за това, че на 08.02.2026 г. в град Казанлък като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, е отнел чужда движима вещ - мобилен телефон, от владението на 29-годишна жена с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила, съобщиха от държавното обвинение. 
 На 8 февруари 2026 г. жената се прибирала към дома си в Казанлък. С.С. се движел зад нея и когато тя влязла във входа на жилищния блок, той я ударил, съборил на стълбите и отнел мобилния й телефон. С.С. оставил апарата в заложна къща. Телефонът ще бъде върнат на пострадалата жена.

Обвиняемият С.С. е задържан за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес, 12 февруари 2026 г., Районна прокуратура-Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)